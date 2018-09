La Cámara de Representantes, su presidente, Carlos “Johnny” Méndez, el exlegislador Samuel Pagán y su esposa Nancy Malavé Toro figuran en la lista de personas que enfrentan desde ayer una querella por hostigamiento sexual y ambiente hostil de trabajo ante la Comisión federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

La querella, a la que El Nuevo Día tuvo acceso, fue presentada por Luis Hiram Delgado Rivera, exempleado de Pagán, quien alega que él y otro empleado del exrepresentante -que nunca se querelló- fueron víctimas de hostigamiento sexual en la misma oficina.

También aparecen como querellados el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y quien subcontratara a Delgado Rivera, Isoel Sánchez.

Delgado Rivera fue despedido tras denunciar ante Pagán el supuesto patrón de hostigamiento sexual al que fue sometido por Malavé Toro.

Según Delgado Rivera, quien solicita como remedio la restitución de empleo y salarios no devengados, se acercó a la Oficina de Capital Humano de la Cámara para someter una querella el 17 de abril, y la directora de esa división, Karen Torres de la Torre, no quiso tomarla por ser un contratista y por no consignar su denuncia en una declaración jurada.

Una auditoría de la Cámara reveló que realizaba labores de empleado regular.

Delgado Rivera sostuvo que el presidente cameral conocía de sus alegaciones y se negó a darle una reunión.

El 30 de abril, el querellante volvió ante Capital Humano con una copia de la declaración jurada y, según él, no se la recibieron por instrucciones de Méndez.

Delgado Rivera se enteró de su despido el 7 de mayo.

El exempleado de Pagán coopera con el Departamento de Justicia y las autoridades federales, que realizan pesquisas sobre irregularidades en la oficina del exlegislador y en las oficinas de los presidentes de Cámara y de Senado relacionadas con las contrataciones.

En el caso de la Cámara, específicamente es sobre la presunta presencia de un empleado fantasma.