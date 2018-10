Aguaceros pasajeros podrían afectar, entrada la mañana de hoy, a sectores del noreste de Puerto Rico, reportó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en su más reciente informe.

Según transcurra el sábado, por su parte, lluvias y tronadas aisladas tendrían lugar en el interior y el oeste de la isla.

"En estas áreas (interior y oeste) sí podríamos ver algunas inundaciones o deslizamientos porque el suelo ya se encuentra saturado. Este patrón debe extenderse por los próximos días", explicó el meteorólogo del SNM Emanuel Rodríguez a endi.com.

Las condiciones marítimas estarán deterioradas para el norte del país. Un riesgo moderado de corrientes marinas para dicha área está en vigencia. El oleaje fluctuará entre 3 y 5 pies para el Atlántico y 2 a 4 pies para el Caribe.

"No tenemos precaución y/o advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas, por el momento", aclaró el experto vía telefónica.

A moderate risk of rip currents today for the northern beaches of PR.

Riego moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico.#prwx #usviwx pic.twitter.com/ZFFt3UjDPa