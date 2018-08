El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que las condiciones del tiempo para este martes estarán mayormente despejadas con cielo brumoso, además de que se pronostican altas temperaturas durante el día.

Sin embargo, la meteoróloga Rosalinda Vázquez informó que existe la posibilidad de que haya "aguaceros aislados más tarde para el oeste, patrón típico de la temporada”.

Respecto a las temperaturas se explicó que van a estar en los bajos 90 grados Fahrenheit, con índices de calor entre los 102 y 107 grados.

“Se espera que este patrón continúe al menos hasta el jueves, cuando podría aumentar levemente la actividad de aguaceros por el paso de una vaguada. Pero debe pasar rápidamente, no se espera nada significativo para ese día”, comentó Vázquez.

