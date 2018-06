A días de que se cumplan nueve meses del devastador paso del huracán María, imágenes satélites de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, en inglés) muestran cómo ya Puerto Rico se ve iluminado desde el espacio.

Capturas de esta madrugada Black Marble de la NASA revelan cómo la energía eléctrica que sale de la isla deslumbra más que la de República Dominicana en la zona del Caribe. De hecho, también sobresale ante la península de Florida.

Imagen sin editar del Black Marble de la NASA de hoy jueves, 14 de junio. (Captura / NASA)

Según informó esta mañana la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en un tuit, unos 1,466,675 abonados ya tienen energía eléctrica, para un 99.57%. Alegaron que resta por restablecerle el servicio a 6,325 clientes (.42%).

Puerto Rico se quedó a oscuras el 20 de septiembre pasado, día en que el poderoso huracán María azotó con vientos de 155 millas por hora. Fue el quinto ciclón más potente que ha impactado a un territorio de los Estados Unidos.

Tras el paso del huracán, la NASA publicó imágenes de satélite en los que se apreciaba la ausencia del servicio eléctrico.

Comparadas con las imágenes de hoy, las capturas de satélite se mostraban mucho más iluminadas.

We help pinpoint where the lights went out in #PuertoRico using satellite data from before & after Hurricane #Maria: https://t.co/xfn0pidQuO pic.twitter.com/sCwmxQkcVc