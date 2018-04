Aracelis Terrero atendía esta mañana su carrito de piraguas frente a la iglesia San Francisco, en el Viejo San Juan. Recibía los pedidos de los clientes amablemente, reservando para sí el dolor que lleva por dentro desde septiembre, cuando el huracán María azotó la isla.

Más allá de pérdidas materiales, ya que la zona en donde vive en Villa Palmeras se inundó, Terrero carga todos los días con el dolor de ver morir a su madre y, a un mes de esa desgracia, la pérdida de su hijo.

Hoy el mundo cristiano conmemora, basándose en las escrituras, cómo Jesucristo cargó su cruz camino a ser crucificado. Como Terrero, cientos de puertorriqueños se dieron cita al Viejo San Juan para el tradicional recorrido por las siete iglesias, cada cual, cargando su propia cruz, pero en silencio.

“Dios de verdad que ha sido mi fundamento. Si él no hubiera podido y pude ver la mano de Dios grande en todo momento”, comentó Terrero a El Nuevo Día.

Norma Maisonet, residente en Carolina, todavía recuerda esas largas filas en gasolineras y supermercados durante el primer mes de emergencia tras el paso de María. Sin embargo, su principal problema lo era la falta de energía y la dificultad en conseguir un generador. Finalmente adquirió uno en Estados Unidos.

“Todo fue con mucha bendición y aferrándome a Dios, que no nos da cargas que no podemos sobrellevar. Acuérdate que con él todo, sin él nada”, dijo.

Su hermana, María Maisonet, reconoció que la pasó mal económicamente después de María, pero recordó que sus dos hijos “ya grandes” la ayudaron.

“No fue fácil y todos esos cantazos que ha dado el gobierno han sido duros y seguirán siendo duros”, contó.

“Pero la fe mueve montañas y le pido a Dios todos los días”, dijo la mujer, quien dijo ser

empleada del gobierno y reconoció que espera meses “horribles”.

“La tensión está bien, bien difícil. Hoy estás aquí y no sabes a que te vas a atener mañana. Te dicen una cosa y después otra y eso está afectando emocionalmente al país”.

Para Roxanne Santos, natural de Aibonito pero residente en San Juan hace 20 años, lo más difícil tras el paso de María fue enviar a su padre a Estados Unidos ya que en la zona central del país no había energía eléctrica.

“Pensé que estaba en un país tercermundista. Las filas para comprar gasolina, ibas al supermercado y no conseguías productos de primera necesidad, la comida se acababa… y el gobierno nunca ayudó”, dijo.

Ante ese cuadro, dijo que batalla día a día junto a su esposo enfermo. “Doy gracias al padre celestial y la virgen María y hemos echadohacia adelante”, dijo.

Francisco Torodijo que María lo cogió desprevenido, por lo que llegó a pasar hambre en esos primeros días.

“La comida era lo más difícil y no tengo transportación y padezco de la espalda”, dio el hombre. “Pero Dios siempre está conmigo. Hay cosas que no se dan, pero a la larga él tiene un propósito y me ha ayudado", dijo.

Cuestionado sobre cómo ve lo próximos meses en el país, respondió que “mal” e hizo alusión al ambiente político, la corrupción y “los sueldos de toda esa gente”.

"La gente pasa hambre, quieren quitarles las vacaciones y recortar las pensiones. Pero yo no, lo mío es federal y no hay problema. Eso llega y esa gente no falla”, añadió.

José Vázquez forma parte de un grupo de la Parroquia Cristo Rey que deleitaba con sus cantos al público por todo el Viejo San Juan. El día del huracán María, el río grande de Canóvanas se salió de su cauce e inundó su residencia en la urbanización Quintas de Canóvanas. Según dijo, la ayuda de su familia, sus amistades y su fe cristiana le permitieron levantarse rápidamente.

“La fe me ha ayudado a sobrellevarlo y como estamos haciendo hoy… hacemos esto para que la gente sepa que hay esperanza. Tarde o temprano van a recibir ayuda”, dijo.

Brenda Carrasquillo, quien forma parte del mismo grupo, es maestra en una escuela pública que sirvió como refugio en Río Grande. Ella no solo ha tenido que brindar apoyo a estudiantes que lo perdieron todo, sino que ahora enfrenta la incertidumbre de un nuevo plan de cierre de hasta 300 escuelas.

Ella desconoce si su plantel será uno de los seleccionados.

“Dios está presente para nosotros. Cuando pensamos que el mundo nos ha dado la espalda, siempre ha estado ahí. Mira cuán grande es su sacrificio por nosotros que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados”, dijo.

Harry Rodríguez, también residente en Quintas de Canóvanas, perdió cuatro vehículos, pertenencias y hasta gabinetes cuando sobre 40 pulgadas de agua entraron a su casa.

“Es difícil, pero por lo menos la fe y el apoyo de las amistades generan un poco de tranquilidad. Estamos vivos, con salud y siguiendo hacia adelante”, dijo el hombre, quien es agrimensor en la Autoridad de Energía Eléctrica, una corporación pública que enfrenta un panorama incierto.

“Yo lo que espero es que llegue el día en que las cosas sean más concretas. No dejo que chismes de pasillo entren a mi cuerpo porque crearé una desesperanza que no me va ayudar en nada”, dijo.

La esposa de Carrasquillo, Melba Nieves, perdió oficialmente su trabajo el viernes pasado como empleada del Banco Gubernamental de Fomento, donde laboró por 16 años en la división de sistemas de información.

Ella salió antes al acogerse a una ventana de renuncia incentivada.

“Es un poco desesperante para muchas familiasy para una misma, que tengo familia e hijos. Gracias a Dios, como uno dice, se cierran puertas y se abren otras y Dios nos da esas oportunidades”, dijo la mujer.