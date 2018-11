El debate por las enmiendas al proyecto que crearía la nueva Ley de Armas subió de tono, en los pasados días, entre proponentes de la medida y el senador novoprogresista Carmelo Ríos.

Entre los proponentes, figura el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, quien recurrió a su red social en Facebook para emitir un mensaje en vivo sobre este tema.

Durante la transmisión, defendió las enmiendas que promueve para la medida, el P. de la S. 1050, de la autoría del senador novoprogresista Nelson Cruz. En su mensaje, aprovechó para aludir a los grupos que supuestamente mienten sobre el contenido de las enmiendas.

Codepola es una organización activista descrita por Torres Meléndez como defensora de la II enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la posesión y manejo de armas de fuego.

Torres Meléndez objeta el interés de Ríos en reconocerle ciertas facultades a la Federación de Tiro de Puerto Rico.

El senador Ríos propone, entre otras cosas, que se modifique el lenguaje del proyecto original, para que del pago de las solicitudes de licencias de armas se reserven $5, como ocurre ahora, para la organización deportiva.

La Federación de Tiro tiene la encomienda de promover el deporte del tiro al blanco en la isla. Los exponentes de la disciplina han ganado múltiples medallas para la isla en juegos regionales.

Codepola se opone a que remita el pago a la federación.

“Pues no. No podemos condicionar un derecho fundamental a que me obligues a ser federado”, dijo Torres Meléndez.

Ríos asegura que, con los cambios promovidos, ningún portador de licencia de armas de fuego tendrá que ser parte de la Federación de Tiro. Sin embargo, en el proyecto mandata que la entidad u otras, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) tengan que certificar a cualquier persona que brinde lo que se conoce como el curso de uso y manejo, un requisito para obtener la licencia.

La Federación de Tiro también retendrá la facultad de certificar cualquier instalación del club de tiro.

“Es preocupante porque al día de hoy la Federación no tiene jueces y fue Codepola quien hizo el último curso de jueces”, sostuvo Torres Meléndez en entrevista con El Nuevo Día.

“Si el pueblo no quiere a la Federación de Tiro, ¿por qué Carmelo va a decir que te tiene que certificar?”, cuestionó Torres Meléndez al argumentar que en la isla hay sobre 200 instructores certificados por la NRA que darían abasto para atender el número de solicitudes de licencias.

Se anticipa un aumento en el número de solicitudes ya que se abaratan los costos del procedimiento.

El presidente de Codepola también rechazó que busque lucrarse al limitarse la cantidad de individuos que puedan dar el curso.

Ríos busca eliminar del proyecto el gestor o agente autorizado, una figura privada facultada para entrar datosde un solicitante de armas al sistema de la Policía. En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Ríos dijo que eso era “un disparate”.

Torres Meléndez está convocando a una actividad el 6 de noviembre en el Capitolio para abogar por la aprobación del proyecto. Ese día Ríos se reunirá con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con Cruz Santiago y con Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, para discutir las enmiendas.

“El proyecto se hizo lo mejor posible. Venir de las gradas... Carmelo no fue a las vistas públicas y ahora viene a someter enmiendas... quiero que el proyecto se quede como está y que cualquier cambio se consulte con Nelson", dijo Torres Rodríguez.