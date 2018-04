El rector interino del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Ferrao Delgado, recalcó ayer la importancia de mantener esa institución abierta, ante lo que parecen ser incipientes amenazas de paro por el descontento causado por las medidas fiscales de austeridad que se vislumbran para el sistema público de educación superior.

Ferrao Delgado recordó que el Recinto de Río Piedras, al igual que otras unidades del sistema, se encuentran en un proceso intenso por recobrar la normalidad tras la catástrofe causada por los huracanes Irma y María.

Ese proceso implica que hay trabajos de recuperación que se podrían atrasar significativamente si la comunidad universitaria opta por cerrar los portones en protesta por los cambios fiscales que se avecinan.

Además, indicó, ya el calendario académico operaba con grandes retrasos tras la huelga que hubo de marzo a junio en este recinto.

“Yo no contemplo como algo real la posibilidad de que cierre. Todo lo que atente, llámese paro o cierre de portones, va a tener serias consecuencias negativas en la institución y no quiero ni mirar hacia allá. Nosotros ahora mismo estamos en probatoria de la Middle States (Commission on Higher Education) y el primer requisito que ponen es que la universidad esté abierta”, dijo Ferrao Delgado.

El impacto del huracán

El rector interino indicó que en los últimos meses tanto la administración como la comunidad universitaria han hecho un esfuerzo grande por estabilizar y darle continuidad a las operaciones del recinto riopedrense.

Indicó que, en ese esfuerzo, lograron reanudar las clases apenas 40 días después del huracán, cuando en otros desastres similares el proceso toma meses.

Informó que los daños estimados para el recinto rondan los $30 millones. La gran mayoría de ese dinero se supone que provenga de los seguros privados de la institución y de la asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)

“Hemos recibido una cantidad ínfima del dinero (para cubrir) de los daños. En el recinto perdimos 140,000 pies cuadrados de espacio, incluyendo la Escuela de Comunicación. La Facultad de Educación también (perdió) una buena parte de su espacio. Aun así, estamos operando y haciendo todo lo posible por buscar recursos económicos externos para atender la situación”, dijo Ferrao Delgado.

Desde la certificación del primer plan fiscal, se contempla una reducción de cientos de millones en las asignaciones del gobierno central que recibe la UPR. Específicamente, uno de los más recientes borradores del plan fiscal de la UPR postula que, en un período de cinco años, el sistema público de enseñanza superior dejaría de recibir unos $221 millones del gobierno central.

El documento propone que seaumente el crédito hasta $140 para los niveles subgraduados, para el año 2023. La Junta de Supervisión Fiscal, sin embargo, ha presionado por alzas aún más drásticas. Actualmente, un crédito en la UPR cuesta $57.

La otra estrategia para allegar fondos busca que la UPR sea un proveedor de servicios de adiestramiento para los funcionarios públicos y las entidades privadas que lo requieran.

Estos cambios han provocado una férrea oposición de sectores que, entre otras cosas, entienden que el aumento en la matrícula provocará que muchos alumnos no tengan acceso a educación universitaria.

A esta situación adversa se le suma la pérdida de población en Puerto Rico, cuyos efectos en la universidad se traducen en menos estudiantes y, por ende, menos demanda de los servicios educativos que se ofrecen. De hecho, según Ferrao Delgado, de enero del 2018 a enero de este año perdieron 2,000 alumnos.

“La forma de financiar la educación pública en Puerto Rico va a cambiar. La asignación del gobierno ya no va a ser igual. Nos tenemos que esforzarnos en la búsqueda de nuevos recursos externos. Ahora eso causa tensión, pero a la larga es algo beneficioso para la universidad. Vamos a acercarnos más a los exalumnos y hacemos más actividades que antes no se veían. Estamos trabajando en programas de capacitación de empleados gubernamentales. Ya se asignó dinero para esos propósitos y el Recinto de Río Piedras tendrá el proyecto piloto para eso”, dijo el rector tras afirmar que redujo en un 20% los contratos de asesoría en la rectoría.

“Tenemos que dar el máximo y vamos a tener que sacrificarnos un poco en estos años. Puede haber personas que tengan molestias por los asuntos fiscales, incertidumbre y piensen en acciones como las de cerrar los portones. Yo ni lo quiero mencionar. Lo importante es que se mantenga la universidad abierta. El derecho a protestar es sagrado, pero que no se haga poniendo a la universidad en riesgo”, dijo el educador.