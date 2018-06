Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, reveló hoy que los datos oficiales del Registro Demográfico indican que en 2017 murieron casi 2,000 personas más que en 2016.

González dijo en Telemundo que la información le fue provista por el secretario de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez.

En ese sentido, dijo que no le sorprende el estudio que acaba de publicar la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, junto a otras instituciones como la Universidad Carlos Albizu, que estima -por medio de encuestas-, que el total de muertes como consecuencia del huracán María puede rondar las 4,645.

Mientras el gobierno de Puerto Rico mantiene como estadística oficial que el huracán causó 64 muertes, en espera de un análisis que solicitaron en febrero a la Universidad George Washington, la comisionada González afirmó que “todo el mundo sabe que ha habido más personas que han fallecido”.

“El principal problema ha sido cómo se han computado esas muertes, si es una muerte relacionada directamente al fenómeno o si es una persona que no tuvo luz como consecuencia del huracán y por lo tanto no pudo tener diálisis, no se pudo atender médicamente y eso complico su situación de salud”, indicó González.

Ante el “gran desfase”, la comisionada afirmó que el estudio de la Universidad de Harvard ayuda a precisar la información, como espera también lo haga el estudio de la Universidad George Washington que debe publicarse, tras un retraso, este verano.

En dos entrevistas con la cadena CNN, en las últimas horas, el gobernador Ricardo Rosselló ha mostrado sorpresa y prometido ir duro contra los oficiales de su gobierno que se han negado a dar la información sobre la tasa de mortalidad oficial.

Puerto Rico Gov. Ricardo Rossello says if officials intentionally withheld death toll information without proper cause, "there will be hell to pay" https://t.co/IgjgO8acVb