Utuado - Después de casi un año, la luz llegó al barrio Caonillas de Utuado.

Han pasado poco más de diez meses de los huracanes Irma y María, pero este sector ya estaba sin energía eléctrica desde mediados de agosto de 2017, según relató a El Nuevo Día don Benito Belén, vecino de Caonillas hace más de 40 años.

La compañía Cobra logró hoy reconectar varias residencias de este sector, después de algunas semanas cuando comenzaron a verse los camiones de las brigadas en el área, mientras que los residentes de la comunidad recobraban las esperanzas casi perdidas.

“¡Al fin!”, exclamó Catalina "Catín" Rodríguez a El Nuevo Día.

“Ave María, no es lo mismo”, agregó cuando se le preguntó su impresión de poder encender los enceres del hogar. “Y ahora me ahorro unos chavitos porque ya no tengo que llevar la ropa al laundry”.

De acuerdo con el alcalde, Ernesto Irizarry, en el barrio Caonillas viven más de 400 familias, pero desconocía cuántas todavía estaban sin energía eléctrica.

Por mucho tiempo, la nieta de Belén y Rodríguez, Yanira Belén, había denunciado insistentemente la situación del barrio Caonillas a través de redes sociales y con llamadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Esta mañana varios medios de comunicación llegaron hasta la casa del matrimonio en el barrio Caonillas para conocer la situación, incluyendo a El Nuevo Día, Telemundo y la cadena estadounidense CBS.

Poco después del mediodía se llamó a la AEE para conocer información sobre planteamientos hechos por la familia de utuadeños. A las 5:00 p.m. todavía no se había recibido respuesta.

En horas de la tarde, después de almorzar, Yanira se fue del hogar de sus abuelos y personal de Cobra le indicó que estaban instalando transformadores, por lo que pensaban que al día siguiente se establecería la conectividad.

A eso de las 4:30 p.m. Yanira avisó que El Nuevo Día que ya había llegado la luz.

“La tiraron hasta aquí”, expresó Rodríguez. “Para más abajo la ponen mañana porque faltan unos transformadores”.

“Esa gente (las brigadas de Cobra) se han portado más bien que na’. Vinieron a chequear todo estuviera bien y les dimos las gracias”, afirmó.

Reacciona la AEE

El Administrador Regional de Operaciones Técnicas de Arecibo de la AEE, Hamilton Lugo, indicó en declaraciones escritas que “la situación de hurto de cables caídos por el efecto del huracán María se ha dado en todos los pueblos y sectores”.

Asimismo, señaló que “en el caso particular del barrio Caonillas en Utuado, prácticamente todo el sistema de cables y postes cayeron al suelo. Entre las limpiezas realizadas para abrir caminos y personas recogiendo aluminio y cobre, no quedaron cables que pudieran utilizarse nuevamente”.

El funcionario concluyó que “los trabajos de restauración continúan de forma ininterrumpida con los recursos de la AEE y de Cobra Energy para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible a todos los residentes de Caonillas”.