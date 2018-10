El director interino del Negociado de Ciencias Forenses, Carlos Chávez, presentó su renuncia, confirmó hoy el gobernador Ricardo Rosselló.

Chávez, quien se mantiene ahora como director auxiliar de la División de Investigación Médico-Legal y Toxicológica, llevaba en el cargo desde que Mónica Menéndez presentara también su renuncia a la dirección interina el 27 de agosto.

“El doctor Chávez renunció efectivo el 31 de octubre. Antes de esa fecha vamos a tener un sustituto”, dijo Rosselló, durante una conferencia de prensa esta mañana.

Señaló que la persona que identificarían para finales de este mes sería al menos alguien que se haga cargo de la agencia de forma interina.

“Ya habíamos comenzado una búsqueda. Ahora es culminar ese proceso”, agregó el primer ejecutivo, en referencia a que el Negociado lleva tiempo sin un director en propiedad.

Mientras, Rosselló mantuvo en que el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, mantiene su confianza.

El Negociado de Ciencias Forenses es una de las dependencias que están bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública.

“Sí, Pesquera tiene mi confianza. Ha hecho un trabajo excelente en tiempos de grandes retos”, abundó Rosselló, antes de hacer referencia a los recortes presupuestarios del Negociado y otros que proyectaba la Junta de Supervisión Fiscal.

Aunque no mencionó candidatos, Rosselló dijo que todas las personas que se están considerando son de Puerto Rico.

Reuniones con el gobierno federal

Por otro lado, mencionó que continúan solicitando ayuda al gobierno federal para atender las dificultades por las que atraviesa el Negociado, al recordar que esa iniciativa ayudó a aliviar la cantidad de casos pendientes, que provocaron el almacenamiento de cadáveres en vagones afuera de las instalaciones de la agencia en Río Piedras, lo que generó críticas.

Más temprano, no hoy, Pesquera informó que sostuvo reuniones con la directora de NATGRI Center for Ethics and Public Integrity de la National Association of Attorneys General (NAAG), Amie Ely, y con el presidente de la American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD), Matthew Gamette, como parte de su solicitud para que brindaran ayuda técnica en todas las áreas de investigación criminal en el Negociado.

“Haceya varios mesesque extendimos una solicitud de asistencia a ambas asociaciones que lideran las respectivas profesiones a nivel nacional para que realizaran un análisis y determinaran de cómo nos pueden asistir con ayuda técnica en el área de investigación criminal en el Negociado de Ciencias Forenses y poder recabar mayores recursos.”, sostuvo el secretario en declaraciones escritas.

En comunicado de prensa, el DSP indicó que Ely y Gmette realizaron un análisis de todas las áreas y laboratorios del NCF, y sostuvieron reuniones con el personal del negociado durante la semana pasada para conocer su estado de situación actual, y cómo pueden mejorar los procesos y generar mayores eficiencias.

“En nuestras reuniones se hizo evidente que hay apertura y un interés genuino de su parte en colaborarnos y compartir recursos que nos asistan en la labor del Negociado”, puntualizó Pesquera.

En los encuentros, también fue parte la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón, quien se unió al intercambio de ideas para maximizar las funciones del Negociado y la comunicación entre las agencias de ley y orden de la Isla.

"El propósito de las visitas de personal de NAAG y del American Society of Crime Laboratory Directors al Negociado de Ciencias Forenses es poder conocer las necesidades que tiene el Negociado para poder conseguir equipo o cualquier recurso que pueda ayudar en el esclarecimiento de los casos y eventual procesamiento de los mismos. El NCF es una parte esencial en el sistema de la justicia", indicó Castellón en declaraciones escritas.

Los funcionarios de las asociaciones acordaron mantener los enlaces de comunicación para darle continuidad al proceso iniciado.

“NAAG agradece esta unión de esfuerzos con ASCLD, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el Negociado de Ciencias Forenses. La misión de NAAG incluye facilitar el mejor desempeño de los fiscales y su personal, y nuestros miembros desean apoyar al Departamento de Justicia de Puerto Rico en la continuidad de servicios después del huracán María. Mientras, un laboratorio de investigación criminal en buenas condiciones es esencial para que los fiscales hagan su importante trabajo, y estamos agradecidos por la oportunidad de ayudar a uno de nuestros 56 miembros a nivel de estados y territorios de Estados Unidos", manifestó Ely.

Por su parte, Gamette enfatizó en la constante comunicación, intercambios y visitas que ha sostenido en los últimos meses con el personal del NCF y reiteró su compromiso para recabar todos los recursos disponibles a través de las redes de profesionales y expertos en las ciencias forenses de su asociación y enfocarlos en el Negociado.

“ASCLD está extremadamente emocionado de participar con nuestros colegas y socios en NAAG, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento deSeguridad Pública y el Negociado de Ciencias Forenses en la prestación de excelentes servicios forenses en Puerto Rico. Puerto Rico tiene una rica herencia y compromiso en la ciencia forense. ASCLD cree en la excelencia a través del liderazgo en la gestión de las ciencias forenses. Estamos comprometidos en ayudar de cualquier manera posible, a asesorar y capacitar a los funcionarios del Negociado, brindar asistencia técnica, aumentar la capacidad del laboratorio para realizar análisis y establecer redes de comunicación entre los miembros del Negociado Puerto Rico con sus colegas en los Estados Unidos para obtener asistencia adicional de ser necesario, ya que los miembros de ASCLD dirigen laboratorios de criminalística y forense en todo Estados Unidos y en todo el mundo”, expresó Gamette.