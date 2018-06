La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy, martes, la renuncia del vicealcalde de la capital Rafael Jaume.

"Conozco a Jaume hace 20 años. A través de mi vida política, ha sido un asesor y un amigo. Difícil cuan es verlo partir, uno tiene que darle paso a los cambios en la vida", dijo la ejecutiva municipal en declaraciones escritas la alcaldesa.

"Jaume siempre tendrá las puertas abiertas en el municipio y un espacio especial en mi corazón", agregó Cruz Soto sobre su segundo en mando.

En el parte de prensa enviado por el municipio se informó que Jaume regresaría a su supuesto país de origen, Ecuador, con su familia y esa era su motivación principal para dejar el cargo. No obstante, el funcionario aclaró a endi.com que esa información es errónea.

"Me sorprende que la persona que escribió ese comunicado de prensa no sepa que el vicealcalde es de Aguadilla, Puerto Rico. Son personas que han trabajado conmigo unos años. Todo el que me conoce sabe quién soy", dijo en entrevista telefónica.

El ahora exvicealcalde destacó que "decidí por razones personales renunciar al cargo".

Jaume sí tiene un vínculo con Ecuador, ya que su esposa es de ese país y sus tres hijos viven allá.

Sus planes ahora son desarrollarse en su área de estudio, ya que posee un doctorado en política y economía de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Al momento, no se ha anunciado una persona que lo sustituya en el puesto.

Jaume fue designado vicealcalde del Municipio de San Juan en enero de 2017, cuando Cruz Soto asumió su segundo cuatrienio al frente de la alcaldía de San Juan.

El funcionario estuvo al frente de la campaña a la reelección de la ejecutiva municipal y había fungido anteriormente como asesor en Asuntos de Política Pública del municipio capitalino.

Esta es la segunda baja en el equipo de trabajo de Cruz Soto en menos de un mes. El 5 de junio el entonces comisionado de la Policía Municipal, Guillermo Calixto, renunció a su cargo.

Justamente ayer la alcaldesa anunció la designación del exsuperintendente de la Policía estatal José Caldero como jefe de la Policía Municipal de la capital.

Caldero salió de su retiro para asumir las riendas de la seguridad de la ciudad por un salario anual que asciende a los $120,000.