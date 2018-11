Un terremoto con magnitud 6.3 se registró en el océano Atlántico a eso de las 10:04 a.m., informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

De inmediato, alertó que "no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes".

El movimiento ocurrió a 1,125 millas del este de Puerto Rico, destacó, por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología. Mientras, el epicentro del terremoto se registró en la latitud 15.556 y la longitud -49.868. Su profundidad fue de 7.3 kilómetros.

10:04 AM AST NOV 11. An earthquake with magnitude 6.3 occurred at about 1125 miles east of Puerto Rico. There is NO Tsunami threat. Un terremoto con magnitud de 6.3 ocurrió a cerca de 1125 millas al este de Puerto Rico. NO hay amenaza de Tsunami. #prwx #usviwx