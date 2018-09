El gobernador Ricardo Rosselló acudió ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump para apelar la determinación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) de denegarle al gobierno de Puerto Rico una extensión de fondos para la remoción de escombros y medidas de seguridad en caso de emergencias.

Almost a year after #HurricaneMaria, #PuertoRico is appealing @FEMA’s decision to reduce federal support for our recovery & reconstruction. This denial is extremely damaging to our recovery.



I urge @realDonaldTrump to approve this appeal. https://t.co/aD3s0wV3ZW