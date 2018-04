Quitarle el presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), enfrentar los tribunales, en fin, “lo que sea”.

A esto está dispuesto a hacer el gobernador Ricardo Rosselló en aras de defender su postura de que los asuntos de política pública los maneja él y la Legislatura, entes electos por el pueblo.

De manera directa, se le preguntó al primer ejecutivo, “¿está dispuesto, sí o no, en quitarle los fondos a la JSF?, ¿Se atreve a hacerlo sí o no?”

“Yo me atrevo a hacer lo que sea para salvaguardar los principios de los que estoy hablando. Lo que he dicho es que no tengo que hacer mucho más al momento, porque mi posición es clara. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para salvaguardar los principios que son muy valiosos para los puertorriqueños y la democracia en general”, respondió Rosselló en un tono firme.

Inmediatamente cuando se le pidió que definiera qué quería decir con “lo que sea”, dijo “qué quiere decir lo que sea”.

El gobernador ha dicho que entregará este jueves a la JSF un plan fiscal revisado, pero no contendrá una reforma laboral, despido de empleados públicos o recorte a las pensiones.

El senador independentista Juan Dalmau, presentó la Resolución Conjunta del Senado 215 que le prohibiría al secretario de Hacienda hacer cualquier desembolso a la JSF durante el año fiscal en curso. Pero la medida no fue avalada por la mayoría novoprogresista. Rosselló no habló sobre el proyecto tras indicar que desconocía los pormenores.

La JSF tiene un presupuesto de $60 millones para este año fiscal y solicitó un aumento a $80 millones.

“Estamos en un momento, en un punto de inflexión”, reconoció Rosselló.

La expresión del primer ejecutivo surge luego de la carta enviada la semana pasada por la JSF en la que le notifican que su plan fiscal está en violación de la ley federal Promesa. Asimismo, le recomiendan mayores medidas de austeridad.

El ente a cargo de las finanzas de la isla le recomendó reducir en 10% todas las pensiones, bajar de inmediato las licencias de enfermedad y vacaciones para dejarlas ambas en 14 días y derogar, para el 2019, la Ley 80 de Despido Injustificado.

También le recomendaron aumentar los recortes de $1,450 millones a $1,580 millones en el año fiscal 2023 y eliminar todos los fondos de recaudos especiales. Rosselló ha dicho que se opone “tenazmente” a estas medidas.

El año pasado y previo a la aprobación del primer plan fiscal del gobernador, Rosselló también protagonizó un enfrentamiento público con la JSF cuando se opuso a la reducción de la jornada laboral y de la reducción en las pensiones. Por ello, la JSF demandó al gobierno, pero no continuó con el pleito legal luego del azote del huracán María.

Ahora, ya han surgido funcionarios electos, como el presidente y el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y Gabriel Rodríguez Aguiló, respectivamente, quienes han dicho que no acatarán las directrices de la JSF incluso si los llevan a los tribunales.

Rosselló recordó que cuando se discutía la necesidad de que Puerto Rico tuviese un ente a cargo de sus finanzas, se opuso a la creación de la JSF. Propuso, en ese entonces, que se diera paso a lo que denominó como Puerto Rico Debt Management Authority.

“Yo tengo la plena confianza en nuestra administración de que podemos ejecutar sin la necesidad de esa estructura (la JSF), pero es una ley federal (Promesa) y nosotros tenemos el compromiso de trabajar para cumplir con los objetivos fiscales”, dijo.

“Ahora bien, que sepa todo el mundo que, si se cruza esa línea en términos de tratar de dictar la política pública, ahí no hay una posición media”, abundó.

Destacó, sin embargo, que tras la creación de la JSF y tras un año de trabajo se han logrado avances. Mencionó, en esa línea, que se logró aprobar un primer plan fiscal, se ha dado paso a reformas estructurales del gobierno como la educativa y el acuerdo con los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento.

“Hay unas diferencias, sin duda alguna. Yo sé que siempre enfocamos en esas diferencias, pero ha habido trabajo”, aseveró el primer ejecutivo.

Reiteró que la responsabilidad de la JSF es atender el asunto fiscal.

“Lo que no estoy dispuesto a hacer, y me reitero, es delegar la virtud que tenemos como pueblo democrático, más allá de la Constitución, como un pueblo democrático, de ceder los poderes de política pública del Ejecutivo y del Legislativo a una Junta por que sí”, expresó.

“Yo estoy en disposición de trabajar. Siempre lo he dicho y el jueves sometemos un plan fiscal enmendado, sobre asuntos fiscales”, agregó.