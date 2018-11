Aunque el informe sobre el accidente aéreo en el que murieron nueve puertorriqueños miembros de la Guardia Nacional reveló que la tragedia fue el resultado de un “error humano”, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares mantuvo ayer su reclamo a las autoridades federales de renovar la flota aérea disponible en la Isla.

Mientras, a los familiares de las nueve víctimas les dijo que, independientemente de los resultados de la investigación, “nada de lo que dice ese informe debe erradicar la realidad de que estos hombres y mujeres son héroes para Puerto Rico…ayudaron a Puerto Rico en su momento crítico”.

“Nuestro compromiso es asegurarle a cada uno de los hombres y mujeres que están en nuestra guardia nacional, que van a tener todos los componentes de seguridad disponible y por ello hemos solicitado colaboración con las agencias federales”, sostuvo Rosselló al concluir la actividad oficial de conmemoración del Día del Veterano, celebrada en el municipio de Cataño.

El primer mandatario sostuvo que la petición de reemplazar la flota aérea - la cual cuenta con aviones de más de 60 años de fabricación- es una que va a sostener ante las autoridades federales. Aseguró que ya han comenzado a haber unos cambios en esa dirección.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Los actos oficiales en conmemoración del Día del Veterano se celebraron hoy, domingo, en el Frente Marítimo de Cataño. ( Suministrada)

Hasta el evento llegó el gobernador Ricardo Rosselló, quién aseguró que no se hubiese perdido la actividad por ningún compromiso. ( Suministrada)

"Señores y señoras veteranas, ustedes son gigantes de Puerto Rico que nos han permitido mirar más allá y nos han dado la oportunidad a esta generación para hacer camios fundamentales para un mejor Puerto Rico", expresó el mandatario. ( Suministrada)

Otros funcionarios estuvieron presentes durante la celebración, entre ellos el procurador del Veterano, Agustín Montañez (a la derecha) y el alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado (último de la izquierda). ( Suministrada)

Los presentes aprovecharon la oportunidad para intercambiar algunas palabras con los conmemorados. ( Suministrada)

Hasta el evento se dieron cita veteranos de distintos conflictos bélicos como el batallón de la 65 de Infantería y los que batallaron en la Guerra de Correa. ( Suministrada)

El primer ejecutivo aprovechó la conmemoración para anunciar que estará designando un coordinador para los veteranos en La Fortaleza. ( Suministrada)

Durante el fin de semana se han llevado otras actividades para honrar a los veteranos, entre ellas la limpieza del monumento a la 65 de Infantería. ( Suministrada) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

“Habían comenzado a hacer unos cambios menores reiterando que el estudio arroja que no fue un error mecánico, que no era porque el avión era muy viejo, pero si seguimos en este patrón (el próximo accidente) va a ser porque el avión era muy viejo y lo que nosotros queremos es que tengamos una flota que sirva, que sea moderna, estando consiente que Puerto Rico tiene una flota estratégica que no se tiene en otras jurisdicciones y que la tenemos que tener preparada ante cualquier escenario de cara al futuro”, puntualizó el primer mandatario al describir los hallazgos como “fuertes”.

“Yo vi el detalle de los reportes, estriba en que se utilizaron unos instrumentos que se parecían a los que se debieron utilizar, pero eran para otra máquina y ahí es que comienza la cascada de problemas”, señaló Rosselló Nevares.

A los familiares, Rosselló Nevares le envió su solidaridad y ante las críticas que estos han hecho sobre los hallazgos, Rosselló indicó que si hay una solicitud de profundizar en lo ocurrido, está “seguro de que el gobierno federal accederá a esa petición”.

Un reporte sobre la investigación de las causas del accidente de un avión militar de carga de la Guardia Nacional de Puerto Rico reveló que no se siguieron los protocolos de seguridad necesarios durante los minutos previos a la colisión del pasado 2 de mayo.

“Después de un extenso análisis de factores humanos y de ingeniería, se identificó por una preponderancia de la evidencia de que la causa del accidente fue un error del piloto. Si no se siguen los procedimientos y las listas de verificación, la aeronave se encuentra en una posición de vuelo peligrosa y es vulnerable a una entrada de timón errante”, se estableció en el comunicado divulgado el viernes por la Fuerza Aérea Armada de Estados Unidos.

Nueve militares puertorriqueños iban a bordo del avión de carga Hercules C-130, fabricado por la empresa Lockheed, y todos murieron en el accidente. La nave estaba adscrita a la Ala 156 de Transporte Aéreo de la Guardia Nacional con sede en la base Muñiz, en Carolina.