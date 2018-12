El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reaccionó hoy a la noticia del fallecimiento del expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush a sus 94 años.

En una publicación en Twitter durante la mañana del sábado, el primer ejecutivo resaltó el patriotismo y servicio del presidente estadounidense número 41.

Beatriz and I send our deepest condolences to the Bush family. President George H.W. Bush was a patriot. His service to the USA and the world is worthy of admiration and respect. He was a statesman of civility and humility and a friend of Puerto Rico. May he rest in peace.