El Servicio Nacional de Meteorología pronostica soleado, con buen tiempo, durante la mañana, con desarrollo de aguaceros para la tarde.

“Se espera un desarrollo de lluvias y tronadas aisladas a través del interio, sur, suroeste y oeste de Puerto Rico”, informó el meteorólogo José Álamo.

Showers and thunderstorms expected across interior and western portions of PR. A few showers possible elsewhere. Aguaceros y tronadas se anticipan a través de sectores del interior y oeste de PR. Algunos aguaceros son posibles en el resto del area. #prwx #usviwx pic.twitter.com/y8iqzL8hjx