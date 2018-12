Aguceros dispersos podrían desarrollarse durante horas de la tarde a través de Puerto Rico, mayormente, sobre el interior y oeste de la isla, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Mientras, durante la noche, las lluvias podrían afectar a sectores del norte y este del país, así como las Islas Vírgenes y aguas adyacentes.

Thursday Afternoon: Showers are possible across the local area, mainly over Western PR. Jueves en la tarde: Aguaceros son posibles a través del área local, mayormente sobre el oeste de Puerto Rico. #prwx #usviwx pic.twitter.com/9HzLT7ibC4

El oleaje se encuentra entre 4 a 6 pies alrededor de la isla, con vientos de hasta 15 nudos.

Asimismo, hay un riesgo alto de corrientes marinas para las playas a lo largo de la costa noroeste de Puerto Rico. Mientras que en el resto del área el riesgo es de bajo a moderado.

Dec 6th: HIGH risk of rip currents for beaches along the northwestern coast of Puerto Rico. Elsewhere, low to moderate risk. | Riesgo ALTO de corrientes marinas para playas a lo largo de la costa noroeste de Puerto Rico. En el resto del área, riesgo bajo a moderado. #prwx #usviwx pic.twitter.com/ZksfApSuyr