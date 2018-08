Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento que afectarán el cuadrante noroeste de la isla podrán desarrollarse durante esta tarde, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

No obstante, tampoco se descartan lluvias dispersas para el resto de Puerto Rico durante el día.

“Tenemos un poco de lluvia residual en el ambiente, pero la cantidad de lluvias debe ser menor a la que tuvimos ayer”, explicó el meteorólogo Emmanuel Rodríguez.

Ya para el domingo, la humedad irá aumentando a medida que se acerca una onda tropical que estará entrando en la zona el próximo lunes.

Showers and thunderstorms are developing across Western PR. Periods of heavy rain and gusty winds are possible.

