Una baja concentración de polvo del desierto del Sahara, periodos de lluvias pasajeras y mares picados dominarán hoy las condiciones del tiempo.

El meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, explicó que un flujo de viento “bastante fuerte”, de hasta 20 millas por hora y la entrada de zonas de humedad son los factores que provocarán el deterioro del clima.

El experto comentó que desde temprano en la mañana hay “parchos de humedad moviéndose sobre la isla, que generan aguaceros pasajeros en la costa norte y este de Puerto Rico”.

Indicó que en la tarde se espera más lluvia y tronadas aisladas para el interior y oeste de la isla.

“El flujo de viento está bastante fuerte. Lo que va a hacer eso es que los aguaceros no se van a quedar en un área por mucho tiempo”, dijo Lojero.

Asimismo, el experto informó que se pronostica que el miércoles disminuya la probabilidad de aguaceros. Sin embargo, entre el jueves y el viernes se espera un aumento en la lluvia, ante la llegada de una onda tropical, la cual se combinará con una vaguada.

Passing showers will affect portions of northern and eastern PR, the USVI, and surrounding waters at times. Aguaceros pasajeros afectarán porciones del norte y este de PR, las Islas Vírgenes, y aguas circundantes en ocasiones. #prwx #usviwx pic.twitter.com/UHPTeQiBbQ