El Servicio Nacional de Meteorología informó hoy que el flujo de aire húmedo y una vaguada en la altura que han provocado lluvias por los pasados días, traerá condiciones similares para hoy, por lo que podrán esperarse aguaceros y tronadas aisladas durante la tarde.

La zona interior y el cuadrante noroeste recibirán la mayor cantidad de aguaceros, aunque no se descartan lluvias dispersas para el este y el norte, incluyendo el área metropolitana, según el meteorólogo Emanuel Rodríguez.

La agencia indicó que ayer cayeron hasta tres pulgadas de lluvia en algunos lugares a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para hoy puede esperarse un patrón similar o de, incluso, más lluvia acumulada, principalmente en el área oeste.

Se espera que para la noche regresemos a un patrón normal con algunos aguaceros para la mitad este y condiciones más secas para el oeste.

Here are yesterday's rainfall totals. Up to three inches fell in a few spots across PR & USVI.

Total de lluvias de ayer. Hasta tres pulgadas de lluvia cayeron en algunos lugares a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. #usviwx #prwx pic.twitter.com/NndzwhAnhT