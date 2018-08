Hoy, el paso de una onda tropical débil por la región de Puerto Rico traerá mucha lluvia y tronadas durante todo el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

“Estaremos viendo mayor cantidad de aguaceros desarrollándose y moviéndose mayormente en el área este de la isla, Culebra y Vieques en horas de la mañana y, durante el transcurso del día, la actividad de aguaceros puede aumentar más para el interior y oeste”, indicó la meteoróloga Rosalina Vázquez.

Explicó que se esperan acumulaciones de lluvia de hasta dos a tres pulgadas. Asimismo, debido a que el suelo está saturado, pueden desarrollarse inundaciones urbanas y acumulaciones de agua en carreteras y aguas bajas.

También hay riesgo de deslizamientos en áreas saturadas por las últimas lluvias.

Wednesday afternoon: Showers and thunderstorms expected across PR and USVI, due to a weak tropical wave. Miércoles en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas a través de PR e Islas Vírgenes estadounidenses debido a una onda tropical débil. #prwx #usviwx pic.twitter.com/TArCPFYpa9