Miami - La sexta tormenta tropical de la presente temporada de huracanes en el Atlántico se formó hoy al sur de las islas de Cabo Verde, en el continente africano, donde se registran fuertes vientos y lluvias, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

De acuerdo al centro meteorológico, con sede en Miami (EE.UU.), la depresión presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (35 mph) y se espera que se fortalezca y que entre esta noche y el sábado se convierta en una tormenta tropical, es decir con vientos por encima de 63 km por hora (39 mph).

El sistema se desplaza a 24 kilómetros por hora (15 mph) con dirección oeste y se prevé que en los próximos dos días mantenga esta trayectoria con un ligero giro hacia el oeste-noroeste, cuando se halle en aguas abiertas al este del Atlántico.

La depresión se ubica a 115 kilómetros (70 millas) al sursuroeste de las Islas de Cabo Verde, y se mantendrá en esa zona entre hoy y el sábado.

Se ha emitido un aviso de tormenta tropical, paso del sistema en las próximas 6 a 12 horas, para las islas Santiago, Fogo y Brava de este archipiélago, donde las fuertes lluvias producirán acumulaciones de agua de hasta 4 pulgadas (100 mililitros), con casos aislados de 8 pulgadas (200 ml).

Las lluvias pueden ocasionar además deslizamientos de tierra de riesgo mortal, advierte el NHC en su boletín.

