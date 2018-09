La tormenta tropical Florence se formó hoy, sábado, en el Atlántico con vientos máximos sostenidos de 45 mph, pero se espera que mantenga una trayectoria bastante alejada del Caribe y cualquier terreno, informó hoy el meteorólogo Emmanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología.

El informe de las 5:00 p.m. del Centro Nacional de Huracanes indica que Florence mantiene vientos máximos sostenidos de 45 mph y se mueve hacia el oeste noroeste a 16 millas y se espera que el movimiento continúe así hasta el martes de la próxima semana.

“Cuando el sistema esté más cerca debería traer un aumento en el oleaje (para la zona del Caribe), pero todavía faltaría probablemente más de cinco días para que se comiencen a sentir los efectos relacionados a este sistema en el mar”, informó Rodríguez.

Al momento, no hay advertencias ni avisos.

De otro lado, el meteorólogo informó que para el domingo, se espera un patrón bastante similar aunque habrá un poco de más humedad en la zona, por lo que la cobertura de lluvia podría ser más amplia.

Ya para el lunes, humedad asociada a una onda tropical se moverá sobre la región, provocando un aumento en la lluvia.

Saturday Afternoon: Scattered showers and thunderstorms expected for western and southwestern PR with mainly fair weather elsewhere.

Sábado en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas para el oeste y suroeste de PR con buen tiempo en el resto del área.#usviwx #prwx pic.twitter.com/nRrtD9yxz6