Más de 3,000 personas en San Juan carecen de hogar, un 31 por ciento de los cuáles se encuentra en dicha situación por el uso de sustancias controladas.

Así lo aseguró hoy la senadora del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López, quien presentó el perfil de las personas sin hogar en la capital y visitó el barrio de Santurce en San Juan para entregar alimentos a cerca de un centenar de estas personas.

A su vez, explicó que el "22 por ciento de ellos llegó a dicha situación por problemas familiares y el 14 por ciento por situaciones financieras", dijo López.

"El propósito de esta visita es comenzar un proceso de educación a las comunidades para que se integren al desarrollo de iniciativas para atender este grupo de personas que también son sanjuaneros" afirmó la senadora.

A su vez, recordó que las ciudades con más éxito a la hora de resolver el problema de las personas sin hogar lo han logrado junto a las comunidades "porque son ellos quienes los identifican, conocen sus necesidades, conocen sus nombres y procedencia. Ahí entran los recursos del gobierno municipal a servir, pero el proceso comunitario viene primero".

"Por eso es que mi equipo de trabajo y yo vamos a estar recorriendo las áreas críticas de la capital para levantar propuestas conjuntas que eventualmente podemos implementar", dijo.

En relación a la posibilidad de presentar su candidatura para la alcaldía de San Juan dijo que la misma "va a salir de las comunidades, yo estoy visitando cada calle de San Juan y es la gente la que me dice lo que quiere que se haga. Yo no voy a dictar lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que me pidan las comunidades".

"Prácticamente todos los sectores capitalinos están aportando en mis reuniones y cuando ellos decidan, entonces dejaremos saber la decisión sobre mi futuro político," sentenció la exprocuradora de la tercera edad.

En abril de este año, la senadora confirmó que evalúa aspirar a la alcaldía de la ciudad capital o a la presidencia del Senado.