El oficial de Asuntos Públicos de la Reserva del Ejército en el Fuerte Buchanan, Carlos M. Cuebas, informó esta mañana que ninguno de los soldados de esta base ha sido alertados de cara a alguna movilización como parte del ataque que anoche hizo en Siria una coalición de los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Cuebas, sin embargo, afirmó que una de las funciones de los soldados de la reserva es estar preparados para cualquier misión que se les asigne ya sea en los Estados Unidos como en el exterior.

“Hasta el día de hoy no hay unidades alertadas para ser movilizadas en respuesta al ataque en Siria anoche”, dijo Cuebas en una rueda de prensa en Guaynabo. Actualmente hay unos 300 reservistas de esta base en misiones en distintas partes del mundo.

El ataque en Siria fue en respuesta al presunto uso de armas químicas contra civiles en la ciudad de Douma por el gobierno de presidente de este país, Bashar al-Assad. Algunas versiones de este ataque químico apuntan a que fallecieron unas 40 personas.

La situación ha provocado nuevas complicaciones en las relaciones políticas y diplomáticas en el Medio Oriente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, uno de los principales aliados de Assad, calificó el bombardeo como un “acto de agresión” que agravará la crisis humanitaria en Siria.

El ataque liderado por los Estados Unidos tuvo como objetivos varias instalaciones de investigación o almacenamiento de armas químicas. El director del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, Kenneth McKenzie, indicó que en total se lanzaron 105 armas contra las instalaciones.

La mayor parte de este armamento se lanzó desde aviones no tripulados y desde embarcaciones militares. El gobierno ruso, por su parte, indicó que de los 103 misiles cruceros lanzados, los sistemas de defensa antiaéreos, fabricados en la era soviética, derribaron 71.