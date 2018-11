El gobernador Ricardo Rosselló Nevares visitó hoy el Centro de Control de Animales de Carolina donde se está llevando a cabo parte del Spayaton for Puerto Rico Round 2.

Por su parte, la primera dama Beatriz Rosselló visitó el Coliseo Manuel Pataca Iguina en Arecibo y el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado en Aguada, municipios que también son impactados por la actividad.

El evento, que se celebra del 3 al 9 de noviembre, consta de servicios de esterilización, castración y vacunación de mascotas para ayudar a controlar la sobrepoblación de animales abandonados en Puerto Rico.

Las clínicas, auspiciadas por la entidad The Humane Society of the United States y el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, se realizan en los pueblos de Aguada, Aguas Buenas, Carolina, Fajardo y San Germán, mientras que en los municipios de Arecibo y Vieques tendrán lugar del 3 al 8; y en Culebra del 10 al 11 de noviembre.