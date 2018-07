Las condiciones del tiempo están “tranquilas”, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan.

El meteorólogo Ian Colón indicó que algunos aguaceros se desarrollaron en horas de la mañana en el área este y que en la tarde podremos observarlos en la zona oeste de la isla.

“Estos aguaceros pueden crear acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje en el oeste, pero no debe ser nada significativo”, dijo Colón.

Las temperaturas estarán entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit con un índice de calor que puede alcanzar los 102 grados.

El viento estará desde el este con ráfagas entre 15 y 20 millas por hora.

El SNM informó que hay particulado del polvo del Sahara y que permanecerá al menos hasta el sábado, cuando una onda tropical leve entre a la región.

“Va a ser leve, nada como los remanentes de la tormenta Beryl”, sostuvo Colón.

Aunque tendremos presencia del polvo del Sahara por los próximos días, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) indicó que la calidad del aire es buena para la mayoría de la isla y moderada para la costa sur de Puerto Rico.

El reporte que emite diariamente la JCA evalúa los contaminantes del aire en según la escala AQI que va del 0 al 500, siendo 100 la escala normal nacional. Esto indica cuán limpio o contaminado está el aire y qué precauciones se deben tomar de acuerdo con cómo esté.

A moderate risk of rip currents is expected on most coasts today. #PRWX #USVIWX pic.twitter.com/rhTS5WjlWI