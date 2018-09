Una alta presión dominará las condiciones del tiempo desde hoy hasta el próximo lunes, lo que limitará las probabilidades de lluvia sobre la isla, indicó el meteorólogo Ernesto Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Durante este periodo, comentó el experto, se registrará el patrón típico de la temporada. Esto representa que en las tardes, debido a la combinación de los efectos locales, el calor diurno y la brisa marina, se formarán aguaceros y tronadas aisladas en el interior y oeste de Puerto Rico.

“No se descartan aguaceros más dispersos en el resto del área en horas de la tarde”, comentó.

Asimismo, Rodríguez dijo que se podría registrar en los próximos días una baja concentración de particulado de polvo del desierto del Sahara.

“Es casi, casi nada”, comentó.

Este periodo de buen tiempo terminaría para el martes y miércoles, cuando una vaguada aumentaría la probabilidad de aguaceros y tronadas, dijo Rodríguez.

A year ago, Category 5 Hurricane Irma affected USVI and PR. Maximum sustained winds were at 180 mph when the storm hit St. Thomas & St. John. Catastrophic damage was reported over the USVI & significant damage over PR, especially over Culebra. #usviwx #prwx pic.twitter.com/3accTCz4ym