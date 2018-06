Una estudiante de 18 años se graduó hoy, viernes, Magna Cum Laude del Departamento de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) durante la centésima quinta graduación de la unidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Hazel Thais Rivera Rosario, quien tenía 14 años cuando ingresó a la universidad, ya fue admitida al programa doctoral en Ingeniería Aeroespacial de la prestigiosa Universidad de Cornell.

La joven, quien es una virtuosa del violonchelo, cursaba otro bachillerato en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en la ejecución del mencionado instrumento mientras estudiaba Ingeniería.

"Al principio yo fui home schooler. A los 13 años, pude tomar el College Board. Cuando se me presentó la oportunidad de poder entrar a la Universidad, inicié con el programa de traslado articulado de la Universidad de Puerto Rico-Bayamón y luego de dos años, pasé aquí, al Recinto Universitario de Mayagüez", indicó la joven en un comunicado de prensa, quien explicó que su transición a la vida universitaria transcurrió muy bien gracias al apoyo de sus padres, mentores y compañeros de estudio.

Durante su jornada académica en el RUM, fue integrante de la Orquesta de Cuerdas del recinto.

"Estuve en la Orquesta de Cuerdas y fue una experiencia excelente. Tuve la oportunidad de ir a muchos sitios a tocar, incluso de ser solista en una pieza que me dedicaron", manifestó.

Por su parte, el director de la orquesta detalló que la colegial ha cautivado la admiración de sus pares desde que interpretó la Zarabanda de Bach en la audición para ingresar la agrupación musical, cuando ella tenía 16 años.

“Sacó perfecto en su audición, algo que es casi imposible. Lo que interpretó para mí ese día fue un concierto maravilloso. Yo me quedé sin palabras cuando me dijo que empezó a tocar con tan solo tres años”, relató Torres Toro.

Además, la estudiante formó parte del equipo de Aero Design, en el que se entregó al diseño de aeronaves a pequeña escala. En el grupo, tuvo las responsabilidades de líder de rendimiento de la división micro, explicó el catedrático David Serrano.

“Estuvo en el micro el primer año y luego lideró el equipo. Aprendió mucho y se echó el trabajo encima. Estuvieron más de un mes sin electricidad, pero aun así hicieron un buen papel, obteniendo el primer lugar en presentación y el tercero en diseño”, comentó Serrano sobre el trabajo de Hazel luego del paso del huracán María.

La graduada también participó en varios internados fuera de Puerto Rico en los que desarrolló diversas investigaciones.

En verano de 2016, estuvo en el Glenn Research Center de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), y el año pasado se destacó en el Departamento de Ingeniería y Aeroespacial de la Universidad de Florida (UF).

Actualmente, Hazel se encuentra nuevamente en el NASA Glenn Research Center, donde trabaja en el área de hipersónicos.

Asimismo, la novel ingeniera estableció una iniciativa de alcance comunitario para dar a conocer el instrumento del violonchelo.

"Desarrollé un proyecto llamado 'Tras la nota de mi violonchelo', y es que siempre que iba a los sitios me preguntaban que si era una guitarra o un violín. Así que quise llevarlo a los diferentes escuelas y universidades para todo el que quiera aprender de una forma divertida", relató.

Además, en su paso por el recinto, recibió la beca Dr. Andrés Calderón y, en el Conservatorio, la beca Pedro Flores.

Ahora que parte a Ítaca, Nueva York, para iniciar sus estudios doctorales, Hazel lleva consigo a su alma máter.

“Lo más bonito que me ha pasado en el Colegio han sido todas las personas que he conocido durante los últimos cinco años. Sin mis amigos de la Orquesta, de Aero y todos los de Mecánica, yo no me hubiera atrevido a hacer las cosas que logré y la universidad no hubiera sido la misma”, exclamó.