Una vez haya certeza de cuánto dinero la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recibirá tras la devastación causada por el huracán María, una compañía privada tendrá a cargo elaborar un plan con las guías para construir un nuevo sistema eléctrico más resiliente.

La tarea recaerá sobre la firma Navigant Consulting, que ya ha tenido contratos con la AEE. Esta vez, sin embargo, su acuerdo es con la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, una dependencia creada por el Ejecutivo, en octubre, tras el paso del ciclón.

Al cierre de esta edición, los detalles del contrato entre ambas partes no aparecían en el registro de la Oficina del Contralor. José Ortiz, director ejecutivo de la AEE, lo atribuyó a que la Junta de Supervisión Fiscal “aún no le ha dado el visto bueno”. “Pero no vislumbro inconvenientes. Después de eso, se registrará”, sostuvo.

Ortiz dijo desconocer a cuánto ascendería el contrato, pero estimó que serían “decenas de millones de dólares”.

En entrevista exclusiva con El Nuevo Día, Ortiz y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicaron que la AEE podría recibir entre $17,000 y $26,000 millones en fondos federales, según las diversas peticiones hechas por el gobierno después de María.

El trabajo de Navigant, agregaron, será “planificar” el uso del dinero que finalmente se reciba, y por tanto, no podrá comenzar labores hasta que se conozca el monto asignado.

Características

“Vamos a reconstruir un sistema con mucha más tecnología, totalmente nuevo”, anticipó Ortiz cuando se le preguntó por las características del plan que Navigant elaborará.

“Será una red inteligente, con contadores inteligentes en las casas… un sistema mucho más automatizado, con más información. El sistema del futuro será inteligente y tendrá carga distribuida”, agregó.

En resumen, indicó Ortiz, Navigant trabajará en la planificación y el diseño de obras permanentes. De paso, describió a la compañía como “experta” en generación y distribución de energía.

Rosselló Nevares, por su parte, señaló que el nuevo sistema eléctrico tendrá al abonado como “centro de todos los esfuerzos”.

Entretanto, Ortiz defendió la contratación de Navigant a través de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción. “El equipo de la Oficina ya había contratado a Navigant, pero este será un trabajo conjunto con la Autoridad. Como va a ser un esfuerzo complejo, lo que se decidió fue que no traeríamos a un nuevo consultor de energía eléctrica, sino que utilizaríamos el que ya se tiene”, detalló.

“La gran ventaja de esta iniciativa es que, a veces, varias agencias tienen que colaborar en un mismo proyecto y cada una tiene su consultor, no están alineados y se limitan los procesos. Esta iniciativa de tener un solo consultor responde a la nueva visión de reconstrucción y (perspectiva) energética”, abundó el gobernador.

De acuerdo con Rosselló Nevares, Navigant “aterrizará” la transformación del sistema eléctrico a su política pública, tomando como base los recursos económicos disponibles.

A su juicio, la compañía “asegurará” que las subvenciones que otorgue la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) se utilicen adecuadamente y en cumplimiento con las disposiciones de ley.