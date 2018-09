Puerto Rico se encuentra hoy bajo los efectos de una débil onda tropical que ocasiona lluvias de dispersas a numerosas, informó el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Desde tempranas horas de la madrugada, este sistema genera aguaceros en la mitad este de la isla. Se espera que ya en la tarde, sus efectos se extiendan hacia el oeste, indicó el experto.

Showers with periods of moderate to locally heavy rain affecting the coastal area of north Puerto Rico.



Aguaceros con periodos de lluvia de moderados a fuerte afectando la costa norte de Puerto Rico. #prwx pic.twitter.com/LmDSHZtHmH