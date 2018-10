Una onda tropical y la vaguada estacionaria que ha afectado a la isla por las pasadas dos semanas provocan hoy otro día lluvioso, informó el director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Roberto García.

Según imágenes satelitales, la mayor zona de humedad se encuentra al sureste de la isla, sobre aguas del mar Caribe. Sin embargo, se espera que esta nubosidad se extienda hacia el territorio y continúe generando “numerosos aguaceros y tronadas aisladas”, dijo.

Desde tempranas horas del día, la mitad este de Puerto Rico comenzó a sentir los efectos de esta onda tropical. Pero, el SNM no tuvo que activar ningún boletín para alertar de inundaciones.

Se espera que después del mediodía, la combinación de esta humedad disponible con el calor diurno y los efectos locales generen más precipitación y tronadas, las cuales cargan los aguaceros más fuertes y tormentas eléctricas.

García detalló que para el área metropolitana la probabilidad de aguaceros está en un 60% y la zona de Mayagüez en un 80%.

“La lluvia fuerte puede desembocar en inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos”, detalla el informe del SNM.

