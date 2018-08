Una débil onda tropical pasará hoy por la isla, lo que provocará un aumento en la actividad de lluvia y posibles inundaciones en áreas saturadas, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

Al momento, el eje de la onda se acerca al arco de las Antillas Menores, pero la humedad ya comienza a moverse sobre la región, por lo que los efectos se sentirán en horas de la tarde.

Se espera que durante la mañana se observen aguaceros aislados en el este de Puerto Rico y, en la tarde, se pronostica el desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente para la zona oeste, según el meteorólogo Emanuel Rodríguez.

“Por los suelos saturados, además del riesgo de inundaciones urbanas y de riachuelos, podríamos ver algunos deslizamientos de tierra en terrenos empinados”, señaló el experto.

Tras el paso de la onda, llegará una nube del polvo de Sahara que afectará la región durante el fin de semana. Mientras, se espera que durante las tardes se desarrollen aguaceros y tronadas, mayormente al oeste de la isla.

“Para el domingo, la cobertura de tronadas debería ser un poco mayor y sí podremos ver algunos en el área metropolitana”, indicó Rodríguez.

Friday afternoon: Showers and thunderstorms expected for western PR with scattered showers possible elsewhere.

Viernes en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas para el oeste de PR con aguaceros dispersos posibles en el resto del área.#prwx #usviwx pic.twitter.com/ll6t56AXze