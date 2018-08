El paso de una onda tropical por la isla y la cercanía de una vaguada en la altura traerá lluvias y tronadas para varias zonas del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

“Debemos ver bastantes aguaceros en el oeste, pero también por los efectos locales se pueden desarrollar aguaceros y tronadas que afecten el área metropolitana”, explicó el meteorólogo Emanuel Rodríguez.

Según Rodríguez, en ocasiones la lluvia podría ser fuerte. Explicó que con las tronadas se podrían sentir ráfagas de entre 25 a 30 millas por hora.

Showers continue to develop across the local islands.

Aguaceros continúan desarrollándose a través de las islas locales.#prwx #usviwx pic.twitter.com/DIdnyzS2jw