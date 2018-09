Una vaguada que se aleja de la región provocará hoy lluvias en gran parte de la isla, detalló el oficial de ciencias y operaciones del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Ernesto Rodríguez.

Precisó que los aguaceros se registrarían “a lo largo de toda la Cordillera, el norte, el oeste y el este de Puerto Rico. Las áreas más secas son el sur y sureste”.

Debido a que los suelos están saturados, Rodríguez señaló que es posible que se formen más inundaciones urbanas, principalmente en el oeste y noroeste de la isla, así como en la zona metropolitana.

Esta mañana, fuertes lluvias se registraban en la zona este de la isla. De hecho, el SNM emitió una advertencia de inundaciones para Yabucoa.

"Aumentos súbitos en el río Guayanés son posibles. Golpes de agua pueden ser mortales", se alertó.

Ya para mañana, cuando se pronostica que la vaguada alcance a Bahamas, una alta presión dominará las condiciones del tiempo. Esto provocará que la probabilidad de aguaceros disminuya hasta el viernes, agregó el experto.

9:40 AM Sept 5: Flood Advisory for Yabucoa. Rapid rises along Rio Guayanés are possible. Rivers can become raging killer currents in minutes.

Advertencia de Inundaciones para Yabucoa. Aumentos súbitos en el Río Guayanés son posibles. Golpes de agua pueden ser mortales.#prwx pic.twitter.com/uewQTccc8B