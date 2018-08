Los aguaceros que se han registrado a lo largo de las zonas costeras del norte, este y sur de Puerto Rico han sido ocasionados por una débil vaguada que hay en el área y que se encuentra interactuando con una zona de humedad que va a seguir moviéndose a través de la isla hoy, lunes, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

“Estos aguaceros pasajeros deberían continuar, aunque se esperan condiciones mayormente soleadas, en general, durante el resto de Puerto Rico”, informó el meteorólogo Carlos Anselmi Molina.

Según Anselmi Molina, desde media mañana hacia las horas de la tarde, se espera que se generen aguaceros fuertes y tronadas en las del oeste e interior de Puerto Rico. Los municipios que se podrían ver afectados van desde Utuado y pueblos limítrofes, hacia el área de Mayagüez, incluyendo Rincón y otros municipios del oeste.

Mientras, para la zona sur-suroeste, desde Cabo Rojo hasta Maunabo, se ven condiciones bastante tranquilas con cielos mayormente soleados a parcialmente nublados.

“No se descarta que, en horas de la tarde, como hay flujo de vientos de este-sureste, haya algunos aguaceros afectando el área metropolitana de San Juan, entre Vega Baja hasta Trujillo Alto. Esta actividad debe durar hasta horas tempranas de la noche. Un patrón bastante similar se espera para el martes con aguaceros pasajeros en horas de la mañana, mayormente en las zonas de la mitad este de Puerto Rico, seguido por actividad en horas de la tarde en los municipios del interior y oeste”, detalló Anselmi Molina.

