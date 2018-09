Un día bastante nublado y con episodios de lluvia será el que tengamos hoy, domingo, en la mayoría de la isla.



Se espera que una vaguada en los niveles altos, que se está acercando desde el norte, traiga lluvia asilada y dispersa para el interior y norte de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante la tarde, se esperan aguaceros y tronadas a través del norte y noreste de Puerto Rico. En el resto del área se esperan aguaceros aislados.

Sunday afternoon: Showers and thunderstorms expected across PR, while isolated showers are possible over USVI. Domingo en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas a través de PR, mientras aguaceros aislados son posibles en las Islas Vírgenes estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/41Zfo4dMaf