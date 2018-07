Unos 13,545 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encontraban hasta el reporte de las 6:00 p.m. sin servicio de electricidad ante los efectos relacionados al paso de la fuerte onda tropical por la isla, informó la corporación a través de las redes sociales.

La corporación pública añadió en un tuit que mañana, martes, emitirán otra actualización, a las 7:30 a.m., sobre los abonados que permanecen sin servicio eléctrico.

El portavoz de prensa de la corporación pública, Carlos Monroig, indicó que este número incluye los cerca de 1,500 abonados que llevan 10 meses sin servicios debido a la destrucción que ocasionó los huracanes Irma y María en septiembre pasado en el sistema.

Mientras, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó a endi.com que unos 10,275 abonados están desde el mediodía sin servicio de agua potable. Esto representa un .84%. El restante de los clientes de la corporación, unos 1,219,090, continúan con el servicio.

Los problemas con estos servicios son “propios del mal tiempo”.

Monroig, por ejemplo, dijo que los vientos, las lluvias y las descargas eléctricas provocan que el sistema salga de funciones a modo de protección. Mientras, la AAA atribuye las fallas generalmente a la falta de energía o la turbidez.

Sobre los sectores sin energía, la AEE informó a través de las redes sociales que a las 12:30 a.m. se registraban fallas en Berwind, en San Juan, en la subestación de Candelaria Arena en Toa Baja, así como en los alimentadores de Quebradillas, Santurce y Canóvanas.

Se indicó que personal técnico atiende estas averías y espera restablecer el servicio lo antes posible.

Otras fallas se reportaron más temprano en la subestación Caná Internamericana de Bayamón, así como en Cayey y Mayagüez, pero ya fueron reparadas.

Por otro lado, Monroig no supo detallar si han caído cables y postes relacionados a los primeros efectos que se han registrado de la onda tropical que afecta a la isla.

Hasta el momento, el único reporte que se ha recibido fue de un árbol caído que se llevó consigo cables del tendido eléctrico en la carretera PR-1, kilómetro 41.5, del barrio Beatriz, sector Las Abejas, en Caguas.

El municipio informó que esperaban por la llegada de personal de la AEE para poder atender la situación.

Mientras, el alcalde William Miranda Torres negó que se haya registrado una inundación en la carretera PR-1, en la jurisdicción del barrio Río Cañas, en Caguas. La información sobre la alegada inundación la proveyó esta mañana la Policía y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Más temprano esta mañana se informó que lacarretera PR-824 en Toa Alta fue cerrada, debido a que un árbol se cayó. La situación ya fue resuelta.

Asimismo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reportó en las redes sociales que se han registrado inundaciones menores en San Juan. Específicamente, han afectado a la Parada 18 y el área de los Caños, en Santurce.

Aunque personal del municipio trabaja en el sistema de bombeo de estas zonas, la alcaldesa comentó que el nivel del Caño Martín Peña ha subido y podría generar más complicaciones en la zona del Caño.

Flooding is reported in various areas of San Juan. @leylasantiago pic.twitter.com/PiCpsq3y30