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Arranca la nueva temporada de Cara a Cara ante el Mundo

El pódcast de El Nuevo Día ofrece una mirada puertorriqueña del escenario político internacional

1 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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El pódcast, moderado por Luis Alberto Ferré Rangel junto al profesor Rafael Cox Alomar, regresa con su más reciente temporada. Lugar: Frontera GFR En la foto: Desde la izquierda; Luis Alberto Ferrer Rangel y Rafael Cox Alomar Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - podcasts, análisis, mundo, local, internacional (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Cara a Cara ante el Mundo, el pódcast de El Nuevo Día que ofrece una mirada puertorriqueña del escenario político internacional, regresa este domingo en su tercera temporada.

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Moderado por Luis Alberto Ferré Rangel, principal oficial ejecutivo de EcoCelerate LLC, y el abogado Rafael Cox Alomar, la nueva temporada arrancará con un episodio dedicado a las elecciones de medio término en Estados Unidos, el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil y los comicios para elegir al primer ministro de Israel.

“Ante una realidad global que evoluciona rápidamente, nuestro pódcast aporta perspectiva y profundidad al panorama internacional, acompañados habitualmente por invitados especiales”, destacó Ferré Rangel.

Desde su lanzamiento, Cara a Cara ante el Mundo cuenta con miles de descargas en las principales plataformas de reproducción de audio.

“Esto confirma el gran interés de nuestra audiencia por los temas internacionales y cómo Cara a Cara ante el Mundo satisface esa demanda, demostrando que, aun siendo una isla, Puerto Rico está plenamente conectado con el resto del mundo”, puntualizó.

Cara a Cara ante el Mundo estará disponible cada dos domingos en El Nuevo Día, así como en las plataformas de Apple Podcasts, Podbean y Spotify.

Tags
PodcastLuis Alberto Ferré RangelRafael Cox Alomar
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