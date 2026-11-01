Arranca la nueva temporada de Cara a Cara ante el Mundo
El pódcast de El Nuevo Día ofrece una mirada puertorriqueña del escenario político internacional
1 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
1 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Cara a Cara ante el Mundo, el pódcast de El Nuevo Día que ofrece una mirada puertorriqueña del escenario político internacional, regresa este domingo en su tercera temporada.
Moderado por Luis Alberto Ferré Rangel, principal oficial ejecutivo de EcoCelerate LLC, y el abogado Rafael Cox Alomar, la nueva temporada arrancará con un episodio dedicado a las elecciones de medio término en Estados Unidos, el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil y los comicios para elegir al primer ministro de Israel.
“Ante una realidad global que evoluciona rápidamente, nuestro pódcast aporta perspectiva y profundidad al panorama internacional, acompañados habitualmente por invitados especiales”, destacó Ferré Rangel.
Desde su lanzamiento, Cara a Cara ante el Mundo cuenta con miles de descargas en las principales plataformas de reproducción de audio.
“Esto confirma el gran interés de nuestra audiencia por los temas internacionales y cómo Cara a Cara ante el Mundo satisface esa demanda, demostrando que, aun siendo una isla, Puerto Rico está plenamente conectado con el resto del mundo”, puntualizó.
Cara a Cara ante el Mundo estará disponible cada dos domingos en El Nuevo Día, así como en las plataformas de Apple Podcasts, Podbean y Spotify.
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