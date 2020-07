El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, dijo hoy que el allanamiento realizado ayer por agentes del Negociado Federal de Investigación (FBI) en la residencia de la legisladora María Milagros Charbonier podría estar relacionado con la investigación que llevan a cabo las autoridades sobre empleados fantasmas en la Asamblea Legislativa.

“A base de lo que ella nos expresó a nosotros, podría dar esa impresión (que está relacionado con la investigación de empleados fantasma)”, dijo Méndez tras reunirse con los legisladores del Partido Nuevos Progresista (PNP) en El Capitolio.

En febrero del año pasado, el FBI confirmó que investigaban presuntas irregularidades en las contrataciones de empleados en la Asamblea Legislativa. El asunto también es atendido por el Departamento de Justicia.

La pesquisa no solo abarca las contrataciones de corporaciones, sino también la de personas naturales. Se presume que hubo servicios contractuales que no se prestaron o no se ofrecieron como facturados o que el acuerdo contractual requería labores en el Capitolio, pero se prestaron como labores de campo no relacionados al trabajo legislativo, sino al avivamiento político, reportó El Nuevo Día.

“Es una investigación que viene corriendo hace tiempo. Son cosas que no puedo hablar, pero ha habido requerimiento de información sobre oficinas en específico, sobre personas…y nosotros hemos brindado toda la información”, señaló Méndez.

El líder legislativo sostuvo que en el caucus el llamado a los representantes fue a colaborar con las autoridades. “La Cámara siempre va a cooperar con todas las investigaciones que se están haciendo y el llamando mío es que, de la misma manera que la compañera ayer colaboró, todos los miembros de la mayoría colaboren con cualquier tipo de investigación que esté corriendo”, puntualizó.

Agregó que desde que asumió la presidencia la directriz a los legisladores fue supervisar a todos sus empleados y confirmar que estos vayan a laborar y cumplan con el período y las labores que se le exigen. Reconoció que previo a su liderato, “se pagaban facturas por fe”.

“Se está auditando ad nauseam en la Oficina de Finanzas. Hay muchas facturas que se devuelven a las oficinas legislativas porque no está clara la labor rendida y se corrige inmediatamente y, entonces, se autoriza el pago”, aseguró Méndez.

Agentes del FBI allanaron ayer la residencia de Charbonier, localizada en Río Grande, ocupando las unidades de teléfono celular de la legisladora y su esposo. Ayer, al ser abordada por los medios de comunicación, alegó que los oficiales que visitaron su hogar le hicieron una serie de preguntas relacionadas con los procesos administrativos de la Cámara de Representantes.

Durante la reunión, Méndez indicó que se le dio la oportunidad a Charbonier de expresarse sobre lo ocurrido. Sostuvo que no se discutió la posibilidad de retirarle las presidencias de la Comisión de lo Jurídico y la Comisión de Ética de la Cámara al insistir que no existen motivos para tomar dicha determinación. “No hay razón por la cual removerla a ella. Ella está colaborando con esa investigación, así que no hay razón”, insistió Méndez.

“El caucus lo que hizo fue que recibió su relación de eventos y, sencillamente, le expresamos a ella que nosotros nos mantendremos atentos a todo lo que pueda ocurrir en un momento dado”, añadió el presidente de la Cámara.

Más temprano, a su llegada a la reunión, Charbonier había confirmado que nadie le había solicitado la renuncia de ambas comisiones y aseguró que eso no sucedería. “No va a pasar eso. Yo acabo de entrar (a la oficina de las comisiones) y los muchachos están muy solidarios conmigo y yo, pues, tengo que decir que agradezco no solamente la solidaridad de mis compañeros de mayoría, sino la solidaridad de mis compañero de minoría que han hecho expresiones”, expuso.

Reafirmó en que cada una de las labores administrativas en su oficina se han llevado correctamente. “Todo, todo lo que se hace en mi oficina se hace correctamente y si hay alguien que lo está haciendo incorrectamente y surge de la investigación, pues se tomaran las acciones que se hayan que tomar… es la primera vez que a mí me pasa esto, y vuelvo y repito, todo está correcto y voy a seguir haciendo mi trabajo como hasta el día de hoy”, insistió.

“Que siga la investigación, eso es muy bueno, que siga la investigación y que culmine y cuando culmine, por favor, que expresen que aquí nada pasó”, señaló la legisladora.

Méndez ni Charbonier emitieron comentarios sobre información que trascendió hoy públicamente que apunta a que la pesquisa podría estar relacionada con personas cercanas al alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado y su esposa Roxana Sifre, quien es empleada de la legisladora. Méndez agregó que esta versión no se discutió en el caucus.

“Yo en realidad no sé qué es lo que buscan ni puedo diferirlo por las preguntas que me hicieron. Me hicieron muchas preguntas y fueron preguntas también de buscar orientación. Les expliqué al detalle de cómo es que se dan las cosas administrativas en la oficina, por lo menos en la mía y no tengo ningún issue, ningún problema”, respondió Charbonier.

Durante el caucus también se discutió el presupuesto de la Cámara de Representantes y la posible celebración de una sesión extraordinaria.