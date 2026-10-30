Casa Pueblo solicita al gobierno transición a energía solar para bajar la factura de luz

La organización Casa Pueblo en Adjuntas, que ha desarrollo sobre 400 proyectos de energía solar, exigió que el gobierno amplíe las fuentes de energía renovable para reducir la factura de la luz.

El director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, sostuvo, en un comunicado de prensa, que “convertir el sol en el combustible primario de producción” sería “una solución permanente” para “reducir significativamente el costo de la factura eléctrica”.

“Por años, nos repitieron que la privatización y la gasificación de las plantas generatrices reducirían el costo energético. Nos mintieron”, Massol Deyá, en declaraciones escritas.

Señaló que LUMA Energy y Genera PR están a cargo de la red desde el 2021 y 2023, respectivamente, desde cuando la luz ha aumentado un 37%, según el economista y profesor José Caraballo Cueto.

Mientras, destacó que las redes sociales están llenas de testimonios de personas desesperadas que no saben cómo pagarán la factura y de comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios ante la asfixia que desemboca en inviabilidad económica.

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Asimismo, destacó que, en cuanto a la generación, mantienen a la población dependiendo de los combustibles fósiles.

1 / 9 | Procesión a oscuras: lo que pasó en Río Piedras en medio del apagón de Miércoles Santo. El apagón no fue un impedimento para las personas que, en Miércoles Santo, se dieron cita al casco urbano de Río Piedras para comenzar una procesión. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 9 Procesión a oscuras: lo que pasó en Río Piedras en medio del apagón de Miércoles Santo El apagón no fue un impedimento para las personas que, en Miércoles Santo, se dieron cita al casco urbano de Río Piedras para comenzar una procesión. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Massol Deyá también recordó que Puerto Rico no produce petróleo ni sus derivados, tampoco gas, y, por lo tanto, su disponibilidad, precio, transportación y despacho dependen de factores externos como la política internacional y “el ánimo de lucro de empresas multimillonarias”.

“Si tenemos como meta producir el 100 por ciento de nuestra energía con fuentes renovables para el 2050, por el bienestar de la gente y el planeta, no hay ninguna razón para aplazar la transición. El cambio a gas no ha sido ni rápido ni barato. No se justifica gastar más tiempo y dinero en el gas metano, porque en este país contamos con la tecnología, la pericia y el dinero para construir la infraestructura solar permanente que necesitamos”, estableció Massol Deyá.

Como alternativa, Casa Pueblo propuso ampliar el uso de la energía solar, no solamente por parte de los individuos y los comerciantes instalando sistemas fotovoltaicos por su cuenta, sino que a los abonados se les despache energía producida con el sol a través de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica que administra actualmente LUMA.

“La solución a esta debacle no es individual, sino colectiva. Y la ruta está clara: el país tiene que producir energía con el Sol, un recurso nuestro, disponible todos los días y gratis”, puntualizó Massol Deyá.

Asimismo, argumentó que, si la mitad de la factura corresponde al costo por combustible, la energía solar permitirá eliminar ese cargo.

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En el comunicado, solicitó que se implemente una tarifa diurna en la que el ajuste por combustible sea cero, mientras que, con esa configuración, los combustibles fósiles se utilizarían exclusivamente cuando haga falta.

Casa Pueblo indicó que la alegación de LUMA sobre la saturación de la medición neta es una excusa. Planteó que le corresponde al país, no a las privatizadoras, definir su modelo energético, mientras que LUMA tiene que atemperarse a la solución y habilitar la red eléctrica para conectar más infraestructura solar descentralizada.

Además, recalcó que, de este modo, las inversiones capitales, con dinero del gobierno local y del fondo federal millonario para la reconstrucción de la red, deben destinarse a desarrollar infraestructura energética propia, patrocinar las energías comunitarias, y parear la inversión en el ol de la ciudadanía y las comunidades.