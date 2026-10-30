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Casa Pueblo solicita al gobierno transición a energía solar para bajar la factura de luz

Piden que se implemente una tarifa diurna en la que el ajuste por combustible sea cero

30 de octubre de 2026 - 9:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Adjuntas, se han desarrollado más de 400 instalaciones solares en residencias, negocios e infraestructura crítica, así como cinco microrredes comunitarias. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La organización Casa Pueblo en Adjuntas, que ha desarrollo sobre 400 proyectos de energía solar, exigió que el gobierno amplíe las fuentes de energía renovable para reducir la factura de la luz.

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El director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, sostuvo, en un comunicado de prensa, que “convertir el sol en el combustible primario de producción” sería “una solución permanente” para “reducir significativamente el costo de la factura eléctrica”.

“Por años, nos repitieron que la privatización y la gasificación de las plantas generatrices reducirían el costo energético. Nos mintieron”, Massol Deyá, en declaraciones escritas.

Señaló que LUMA Energy y Genera PR están a cargo de la red desde el 2021 y 2023, respectivamente, desde cuando la luz ha aumentado un 37%, según el economista y profesor José Caraballo Cueto.

Mientras, destacó que las redes sociales están llenas de testimonios de personas desesperadas que no saben cómo pagarán la factura y de comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios ante la asfixia que desemboca en inviabilidad económica.

Asimismo, destacó que, en cuanto a la generación, mantienen a la población dependiendo de los combustibles fósiles.

El apagón no fue un impedimento para las personas que, en Miércoles Santo, se dieron cita al casco urbano de Río Piedras para comenzar una procesión. Varias calles riopedrenses fueron recorridas con alguien que, ataviado como Jesucristo, cargaba una cruz. Por su parte, el zar de Energía, Josué Colón, aseguró que "ninguna unidad sufrió daño permanente así que no habrá problemas".
1 / 9 | Procesión a oscuras: lo que pasó en Río Piedras en medio del apagón de Miércoles Santo. El apagón no fue un impedimento para las personas que, en Miércoles Santo, se dieron cita al casco urbano de Río Piedras para comenzar una procesión. - Ramon "Tonito" Zayas

Massol Deyá también recordó que Puerto Rico no produce petróleo ni sus derivados, tampoco gas, y, por lo tanto, su disponibilidad, precio, transportación y despacho dependen de factores externos como la política internacional y “el ánimo de lucro de empresas multimillonarias”.

“Si tenemos como meta producir el 100 por ciento de nuestra energía con fuentes renovables para el 2050, por el bienestar de la gente y el planeta, no hay ninguna razón para aplazar la transición. El cambio a gas no ha sido ni rápido ni barato. No se justifica gastar más tiempo y dinero en el gas metano, porque en este país contamos con la tecnología, la pericia y el dinero para construir la infraestructura solar permanente que necesitamos”, estableció Massol Deyá.

Como alternativa, Casa Pueblo propuso ampliar el uso de la energía solar, no solamente por parte de los individuos y los comerciantes instalando sistemas fotovoltaicos por su cuenta, sino que a los abonados se les despache energía producida con el sol a través de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica que administra actualmente LUMA.

“La solución a esta debacle no es individual, sino colectiva. Y la ruta está clara: el país tiene que producir energía con el Sol, un recurso nuestro, disponible todos los días y gratis”, puntualizó Massol Deyá.

Asimismo, argumentó que, si la mitad de la factura corresponde al costo por combustible, la energía solar permitirá eliminar ese cargo.

En el comunicado, solicitó que se implemente una tarifa diurna en la que el ajuste por combustible sea cero, mientras que, con esa configuración, los combustibles fósiles se utilizarían exclusivamente cuando haga falta.

Casa Pueblo indicó que la alegación de LUMA sobre la saturación de la medición neta es una excusa. Planteó que le corresponde al país, no a las privatizadoras, definir su modelo energético, mientras que LUMA tiene que atemperarse a la solución y habilitar la red eléctrica para conectar más infraestructura solar descentralizada.

Además, recalcó que, de este modo, las inversiones capitales, con dinero del gobierno local y del fondo federal millonario para la reconstrucción de la red, deben destinarse a desarrollar infraestructura energética propia, patrocinar las energías comunitarias, y parear la inversión en el ol de la ciudadanía y las comunidades.

“En Adjuntas, se han desarrollado más de 400 instalaciones solares en residencias, negocios e infraestructura crítica, así como cinco microrredes comunitarias. El Laboratorio Comunitario para la Transición Energética de Casa Pueblo continúa innovando e investigando cómo replicar el modelo de microrredes interconectadas en otros lugares, y está disponible para compartir su conocimiento y experiencias con el país”, afirmó.

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Energía solarCasa PuebloCasa Pueblo de AdjuntasBreaking NewsAEELUMA EnergyLUMAGenera PR
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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