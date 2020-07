Con los maestros en las escuelas y los estudiantes en sus casas, el inicio del nuevo año escolar de forma virtual en el sistema privado de enseñanza ha tranquilizado las angustias de los que temen que aumenten los contagios de coronavirus en ambientes escolares, pero obliga a niños y adultos a acoplarse rápidamente a una modalidad educativa poco usada antes en la isla.

“Ya los colegios nos estábamos preparando para todos los escenarios. Ahora que se ha decidido que será virtual, y nosotros como instituciones privadas acataremos las recomendaciones del Departamento de Salud porque ellos son los que tienen los datos, pues estamos listos”, señaló la principal del Colegio La Piedad, en Carolina, Liset Matos Díaz.

Durante todo el verano, la mayoría de las instituciones trabajaron, simultáneamente, en al menos tres planes distintos para el regreso a clases: un inicio de cursos completamente presencial, clases completamente a distancia, o un programa híbrido que combine ambas modalidades.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó el miércoles que -basado en las recomendaciones del Grupo Asesor Médico- no se permitirán estudiantes en escuelas durante el mes de agosto. Posteriormente, se autorizaría la llegada de niños y adolescentes a las instituciones, según el ritmo de contagios.

Esto hizo que se repensaran todos los planes, reconoció la directora del Colegio Adianez, en Guaynabo, Ana Cristina Sánchez.

“Hemos tenido comunicación con los padres a través de encuestas y, en un principio, eran mitad y mitad los que querían clases presenciales y los que preferían virtual. Pero, de unas semanas acá, todo se viró, y los padres están preocupados, prefieren la educación virtual”, expresó Sánchez, quien dirige un colegio de más de 600 estudiantes y unos 40 empleados.

El principal reto ahora recae sobre los hombros de las familias, particularmente los padres y madres que tienen que trabajar fuera del hogar, reconoció la superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan, Ana Cortés.

“Los papás que tienen que trabajar no saben qué van a hacer con el nene. Son muchas cosas, tenemos las mismas situaciones que en las escuelas públicas. Cada colegio está evaluando y mirando sus necesidades, pero tenemos que cuidar a todos, la seguridad es primero”, dijo Cortés.

Pero la posibilidad de enviar sus niños a las escuelas de nuevo no era del agrado de todos los padres.

“De una matrícula de 1,500 estudiantes, el 60% de los padres de familia nos había dicho que preferían la educación virtual”, comentó el director de informática y principal asociado del área de tecnología educativa del Colegio Católico Notre Dame, en Caguas, Wilfredo Chiclana.

Aunque es un alivio finalmente tener una respuesta concreta de cómo se retomará el aprendizaje, en las próximas semanas se deben finiquitar los últimos detalles para asegurar que todos los maestros, padres, encargados y estudiantes estén familiarizados con las plataformas tecnológicas seleccionadas por los colegios, señaló Chiclana.

“Con el ‘lockdown’, tuvimos que adaptar y adoptar una modalidad de educación a distancia completa. Muchos profesores pudieron cumplir porque tenían destrezas desarrolladas, pero a otros profesores se les hizo difícil por la literacia en computadoras”, indicó Chiclana, al señalar que se les ofrecieron adiestramientos a los docentes.

En Notre Dame, ofrecerán educación a distancia a través de, al menos, cuatro plataformas distintas. Esto para garantizar un sistema redundante y, en caso de que un sistema falle, la enseñanza pueda continuar en otro programa, explicó.

En la Academia Nuestra Señora de Fátima, en Barceloneta, ampliaron un programa de educación en el hogar (“homeschooling”) asistido, mediante el cual maestros apoyarán la enseñanza guiada por los padres, señaló la principal Ángeles Carrión.

“Hay mucha preocupación entre los padres, temen que los niños se contagien”, indicó Carrión. “Creamos el ‘homeschooling’ asistido, y estamos siendo bien flexibles... En el método de trabajo de nosotros, no sacrificamos el conocimiento. Puedo tomar unas medidas para que, aunque trabajemos desde la casa, no sacrificamos el aprendizaje del estudiante”, señaló Carrión sobre el currículo escolar adoptado, ACE School of Tomorrow.

La compra de computadoras o tabletas para los maestros, instalación de cámaras y micrófonos en los salones, adquisición de licencias para programas educativos o de nuevos sistemas de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) que garanticen la seguridad y confidencialidad en línea están al tope de la lista de los trabajos que hacen los colegios, según los administradores entrevistados.

“También, tenemos que pensar en cosas nuevas, como enmendar el reglamento para lo que tiene que ver con el ‘cyberbullying’, ver cómo lo trabajamos ahora”, apuntó Matos Díaz.

Llueve y no escampa

La pandemia complicó aún más la situación por la cual ya atravesaban las instituciones educativas del país.

La Academia Adventista de Sabana Grande solo ofrecerá clases de manera virtual, pues la paralización de labores a mitad del semestre pasado impidió que se hicieran los arreglos necesarios a los edificios dañados por los terremotos que comenzaron a principios del año, señaló la superintendente de Educación de la Iglesia Adventista de Puerto Rico, Camille Ayala.

Mientras, al menos, cinco instituciones educativas ya han anunciado planes de cierre total o parcial. El Colegio San Antonio, en Isabela; Cupey María Montessori School y el Colegio Nuestra Señora La Merced, en San Juan, y el Colegio Santa Clara, en Carolina, cerraron al finalizar el pasado año escolar. Mientras, la Academia San José, en Guaynabo, cerró su escuela superior y solo continuará operando como una institución de educación elemental.

“Hemos recibido unos cuantos estudiantes de otras escuelas, es muy lamentable por lo que estamos viviendo. A veces, las personas piensan que las escuelas privadas, por ser privadas, tienen todos los fondos que necesitan, pero la mayor parte de nuestros ingresos, que son la mensualidad de los padres, se va en la nómina”, señaló la directora del Colegio Adianez.

La inversión que han tenido que hacer los colegios para fortalecer la educación a distancia y tomar medidas para minimizar los riesgos de contagio en el momento en que empleados y estudiantes regresen a los salones ha sido alta, apuntó Sánchez.

“Fácilmente, son miles y miles de dólares”, indicó Sánchez. El Colegio Adianez, a diferencia de otras academias, no cualifica para recibir asistencia económica del gobierno federal para escuelas debido a que es una entidad con fines de lucro, destacó la directora.

En 16 de las 17 escuelas de la Iglesia Adventista, se han adquirido desde equipo tecnológico para los salones hasta, en el caso de la academia de Ponce, una máquina que desinfecta a las personas que entran a ella, señaló Ayala.

Mientras, Matos Díaz detalló que ha sido necesario invertir en mamparas plásticas para los escritorios de los niños (“desk shields”), mejorar el equipo tecnológico para los maestros, comprar termómetros, más jabón, instalar más lavamanos y adquirir desinfectantes potentes, pero certificados por agencias ambientales como seguros para uso en áreas con niños.

“Los empleados de mantenimiento tomarán un taller ‘hands-on’ de cómo hacer la limpieza y desinfección, de cuántas onzas tienen que usar de una cosa para que sea efectivo. Son muchas, muchas cosas las que estamos haciendo”, expresó Matos Díaz.