Comunidad de Santurce intenta detener la tala de dos árboles planificado por el Municipio de San Juan

En medio de la ola de calor que atraviesa la isla, residentes de Santurce denunciaron que la calle Fuerte podría quedar prácticamente sin sombra, pues el Municipio de San Juan planifica talar dos grandes árboles de caoba mañana, jueves, desde las 8:00 a.m., por pedido del condominio Santurce Towers .

El anuncio de la tala de los árboles adquirió mayor visibilidad mediante un video de la organización Finca Gaia compartido en redes sociales, lo que movilizó a la comunidad a convocar una manifestación pasiva, mañana jueves, desde las 8:00 a.m., en la calle Fuerte, número 360.

“No solo vamos a perder toda la belleza de estos árboles que llevan como 100 años, sino que ahora el calor va a ser mucho peor. Toda la calle se va a quedar sin sombra y aquí viven muchas personas mayores, que sabemos que son más vulnerables a estas temperaturas” , dijo a El Nuevo Día Natalie Anaya , vecina de la zona. Anaya indicó que la comunidad no fue consultada y que fueron informados el lunes sobre la tala.

“Un arbolista vino a verificar y nos explicó que el árbol más grande, que es el que está afectando la acera, ya llegó a su edad madura. Si las raíces ya penetraron, como quiera eso se debe arreglar, pero ya no van a crecer más. Pensamos que hay otras maneras de arreglar esto sin tener que llegar al extremo de cortarlos (los árboles)”, puntualizó Anaya quien, además, advirtió que en la zona hay “tucos” de talas anteriores que no han sido removidos y, por consiguiente, no se ha sembrado vegetación nueva.