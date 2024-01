Durante la época navideña –como en otras tantas festividades–, la cocina se convierte en la protagonista, pero, en ese compartir e intercambio de sabores, es importante tener cautela y no bajar la guardia para evitar el desarrollo de intoxicaciones alimentarias.

“Hay varios peligros en las fiestas, por la cantidad de comida que se prepara y el tiempo en que se deja preparada (sin comer)”, resumió la nutricionista Ada Laureano.

Menores de cinco años, adultos de 80 años o más, embarazadas y personas con su sistema inmune debilitado corren el mayor riesgo de intoxicación, detalló.

Entre los peligros de estas fechas, Laureano mencionó el consumo adecuado de los tradicionales pasteles, ya que son ricos en proteína y propician el desarrollo de bacterias.

“Decían que los pasteles fríos empachan a la gente. Eso era una contaminación grande, el empache era una enfermedad bacteriana”, agregó la profesora de la Universidad Ana G. Méndez, al recomendar su consumo caliente.

Tras describir el lechón como “una de las carnes más deliciosas, húmedas y tiernas”, Laureano advirtió que facilita las bacterias y también debe consumirse caliente, no frío ni mucho tiempo después de su confección.

“Pero lo que más daño hacen son las ensaladas de coditos y de papas. Esas son las dos principales fuentes de contaminación en las fiestas”, subrayó, al explicar que, en estos platos, el peligro mayor no es la mayonesa, sino dejarlos fuera de la nevera mucho tiempo.

Mientras, los encurtidos –como guineítos en escabeche– no deben prepararse con mucha anticipación, porque el ajo para su preparación se contamina y puede desarrollar Clostridium botulinum, una de las bacterias más peligrosas, según la experta.

Para evitar lo anterior, recomendó almacenar los encurtidos en la nevera por no más de dos o tres días, a menos que sea un refrigerador que no se abra mucho, en cuyo caso podría estar no más de una semana.

“Toda comida, sin equipos buenos para almacenarla y si no la preparan antes de consumir, se puede dañar. Y ese daño está relacionado a bacterias”, explicó.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), anualmente, alrededor de 48 millones de personas se enferman por intoxicación alimentaria. En Puerto Rico, anualmente, el Centro de Control de Envenenamiento (1-800-222-1222) recibe unas 5,000 llamadas por accidentes y envenenamientos, entre estos, por alimentos.

De otra parte, los envases para guardar comida pueden provocar contaminación química, afectando particularmente a pacientes con problemas neurológicos, como Parkinson y autismo. Por lo tanto, Laureano recomendó evitar envases de aluminio y plástico y preferir de cristal y cerámica. La contaminación al preparar alimentos también es peligrosa, resaltó, al insistir en evitar contacto entre alimentos crudos y cocidos.

Con las bandejas de frutas y vegetales, indicó que es necesario mantenerlas frescas, en temperatura ambiente, cubriéndolas con trozos de hielo. Recomendó que las frutas sean enteras para evitar contaminación entre varios compartiéndolas; y colocar porciones en bolsas de merienda y hielo por encima.

La nutricionista advirtió que el hielo a consumir no debe ser el de neveras portátiles con refrescos, cervezas y otras bebidas. En su lugar, se deben usar tenazas o vasos designados para no tocar el hielo con la mano, sostuvo.

Sobre las bebidas, comentó que el coquito también tiene riesgo de intoxicar, pues, si contiene huevo y leche, facilita el desarrollo de bacterias.

“No debe guardarse por más de dos o tres días, a menos que esté congelado. Si se abre, se debe compartir con otros, no guardarlo en la nevera, porque eso último que queda de coquito es una hervedera de bacterias”, señaló, y agregó que toda bebida con leche corre el mismo riesgo.

De acuerdo con Laureano, la mezcla de beber mucho, comer poco y el estrés debilita el sistema inmune de la persona y puede provocar problemas con el páncreas, el intestino y el hígado, e incluso, cáncer.

Personas con condiciones preexistentes, como colitis y gastritis, así como poblaciones vulnerables, deben tener precauciones adicionales en esta época para evitar enfermarse. Una sugerencia, dijo, es llevar su propia comida a los eventos, explicándoles al anfitrión la razón.

Una onza de agua de alcaparrado puede ayudar a contrarrestar los efectos iniciales de una intoxicación alimentaria, ilustró Laureano, quien urgió, también, a hidratarse con agua, 7-up o un suero casero para evitar deshidratación. Personas con más de tres evacuaciones corridas por intoxicación debe ir a un hospital, puntualizó.