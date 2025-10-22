Opinión
22 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Educación anuncia planteles escolares no cuentan con el servicio de agua

Se afectaron 28 escuelas pertenecientes a tres Oficinas Regionales Educativas del norte y este

22 de octubre de 2025 - 10:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una línea de 72 pulgadas del Superacueducto, localizada en Manatí, colapsó el pasado domingo. Los trabajos de reparación mantienen a varios municipios sin el servicio de agua potable. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Departamento de Educación publicó en sus redes sociales, en la noche del martes, el listado de escuelas que no cuentan con servicio de agua por la avería de un tubo de 72 pulgadas del Superacueducto en Manatí, por lo que operarán en modalidad asincrónica.

RELACIONADAS

De momento, la agencia indicó que las escuelas operarán bajo el sistema asincrónico solo mañana, miércoles.

“El personal asistirá a su plantel y los maestros se comunicarán con los estudiantes. La exhortación es mantener comunicación constante con el personal escolar para la actualización de la información”, añade.

Las escuelas que operarán en modalidad asincrónica son:

Oficina Regional Educativa (ORE) de Arecibo

  • Fernando Suria Chávez, en Barceloneta
  • Rocardo Arroyo Laacuente, Dorado
  • Juan A. Sáncgez Dávila, Manatí
  • Elemental Urbana, Vega Alta
  • Ladislao Martínez, Vega Alta
  • Antonio Paoli, Vega Alta
  • Luisa Valderrama, Dorado
  • Petra Corretjer O’Neill, Barceloneta
  • Héctor M. Ruiz, Barceloneta
  • Apolo San Antonio Barceloneta

ORE Humacao

  • Pedro Rivera Molina, Juncos

ORE San Juan

  • Dr. José Celso Barbosa, Río Piedras
  • Ramón Power y Giralt, Santurce
  • Federico Asenjo, Río Piedras
  • Luis Muñoz Rivera 616, Santurce
  • Francisco Hernández y Gándara, Tras Talleres
  • Rafael Maria de Labra, Santurce
  • Manuel Boada, Barrio Obrero
  • Luis Rodríguez Cabrero, Santurce
  • Gustavo Adolfo Bécquer, Río Piedras
  • Luis Llorens Torres, Santurce
  • Padre Rufo, Santurce
  • José Julián Acosta, Viejo San Juan
  • Luis Muñoz Rivera 628, Río Piedras
  • Juan B. Huyke, Río Piedras
  • Luis Muñiz Souffront, Río Piedras
  • Abraham Lincoln, Viejo San Juan
  • Centro Eugenio María de Hostos, Hato Rey
  • Escuela Las Américas, San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
