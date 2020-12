El Departamento de Salud estrenó hoy, miércoles, una nueva campaña publicitaria en la que exhortan a la ciudadanía a “transformar abrazos en palabras”, una iniciativa que busca que el público envíe cartas o tarjetas navideñas en vez de visitar a sus amigos y seres queridos en persona.

La campaña tiene como objetivo reducir la posibilidad de contagios con el coronavirus SARS-CoV-2 entre personas en estas fiestas navideñas, pues Puerto Rico atraviesa por una ola de infecciones entre la población y una alta incidencia de transmisión comunitaria.

“Este ha sido un año de grandes retos para todos. La pandemia provocada por el COVID-19, así como las distintas situaciones que nos han afectado tanto a nivel individual como colectivo nos han obligado a cambiar la forma de hacer muchas cosas. Es por esto que, en la que se conoce como la mejor época del año, exhortamos a la población a evitar que el distanciamiento físico se convierta en una barrera para demostrar el cariño que sentimos hacia nuestros familiares y amigos. La mejor forma de demostrar amor es protegiéndonos y buscando alternativas que eviten la propagación del COVID-19 entre los que amamos”, explicó el secretario de la agencia, Lorenzo González Feliciano, mediante comunicación escrita.

La iniciativa, que se difunde a través de las redes sociales mediante el uso del hashtag #abrazaconpalabras, promueve a la ciudadanía a enviar cartas a los seres queridos como una forma especial de conectar en tiempos de distanciamiento físico. Además, presenta contenidos que desglosan ideas y alternativas para realizar actividades, con su núcleo familiar, sin comprometer la salud y exponerse al contagio.

Para esta campaña se contó con la colaboración de la Comisión para la Prevención del Suicidio (CPS), oficina adscrita al Departamento de Salud, con el objetivo de crear mensajes dirigidos a regalar solidaridad en la época navideña.

“La solidaridad requiere pensar no tan sólo en uno mismo, sino en el bien común. Guardando el distanciamiento físico, utilizando estrategias creativas para mantenernos en comunicación, darnos tiempo para sanar las pérdidas, cuidar de nuestra propia salud mental y recordar que esto es temporero”, expresó la doctora en psicología Nayda Román Vázquez.

A través de las redes sociales, las personas que se motiven a seguir esta iniciativa pueden subir una foto o video con el tag #abrazaconpalabras y promover que las personas demuestren su amor, de forma segura.

Entretanto, como parte de los esfuerzos que realiza la agencia para concienciar sobre las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19, también se lanzó un video musical con Julio César Sanabria y producido por WIPR.

“Esta producción es sumamente especial pues promueve, a través de la música, el llamado a proteger a nuestros seres amados, principalmente a nuestros viejos, quienes muchas veces se sienten solos por no poder compartir con sus familiares. Me siento sumamente satisfecho con esta producción por su calidad visual y musical, que lleva el mensaje de una forma sensible y directo al corazón”, dijo González Feliciano.

Además, a través de las redes sociales, se presentarán seis testimoniales que representan a las personas que fueron contagiadas y superaron COVID-19, así como a quienes vivieron la pérdida de un familiar a causa del virus. Las producciones forman parte de un acuerdo colaborativo que se realizó con WIPR desde inicios de la pandemia para educar y concienciar a través de diversos anuncios publicitarios y producciones televisivas.

“En estos momentos, el llamado a prevenir los contagios se amplifica. No es momento de bajar la guardia. El uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y la limpieza de superficies siguen siendo las armas más efectivas contra el COVID-19. No vamos a claudicar en llevar el mensaje de prevención para poder salvar vidas”, añadió González Feliciano.