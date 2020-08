El gobierno de Puerto Rico ha distribuido, usado o transferido apenas el 37% de los $2,240 millones asignados a través de la ley federal CARES para combatir los efectos de la pandemia del COVID-19 en la isla, según datos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

No se ha desembolsado un centavo en los programas para proveer tecnología al sistema de educación pública, para proteger la nómina de las empresas privadas, para expandir la telemedicina y para entrenar las pequeñas y medianas empresas a defenderse del novel coronavirus que ya ha cobrado la vida de más de 400 personas en Puerto Rico, según datos del Departamento de Salud.

Según el más reciente informe de los desembolsos de la ley CARES, otros proyectos, como el de asistencia a pequeños y medianos negocios, el de ayuda a los hospitales públicos y el de apoyo a las personas sin hogar tienen más del 85% de los fondos sin distribuir o transferir.

Estos fondos podrían ponerse en riesgo si no se utilizan para finales de diciembre, recordó la comisionada residente Jenniffer González Colón.

“Están muy lentos. Quedan solo cuatro meses para su uso. Hay mucha necesidad y el dinero no está corriendo en la calle… Eso mismo está pasando con los fondos CDBG-DR (de desarrollo comunitario tras desastres)”, dijo González Colón.

“No he tenido ninguna petición del gobierno o quejas de obstáculos federales para su uso, así que la pregunta es por qué no se ha usado la totalidad de los mismos. El mejor ejemplo de esto lo vimos con los terremotos del sur. Se asignaron fondos para demoliciones de estructuras y ayudar a los municipios, pero piden tantos procesos estatales que se atrasa todo”, añadió González Colón.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto, indicó, por su parte, que el problema con algunas de las iniciativas es que la AAFAF se ha demorado en establecer los criterios para la utilización de los fondos.

“Los niveles de subutilización son muy altos. Son unos $1,400 millones para distribuir con tanta necesidad que hay allá afuera. El gobierno de Puerto Rico no tiene por qué arrastrar los pies para desembolsar los fondos. Si no se usan se tendrían que devolver y eso enviaría un mensaje terrible al gobierno federal”, sostuvo.

Aafaf dice han adelantado muchos desembolsos

El jefe de la AAFAF, Omar Marrero, sin embargo, recordó que, aunque la ley CARES se aprobó en marzo, en mayo fue que se tuvo un plan para el uso de los fondos tras una serie de conversaciones con el Departamento del Tesoro.

“Hay una noción preconcebida de que el dinero no se ha desembolsado de la manera más efectiva. Cuando miramos el plan, las guías y ver cómo se ha trabajado, la verdad es que hemos estado a la delantera en comparación de otras jurisdicciones”, aseguró Marrero, quien también es el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico.

Marrero indicó que durante la primera fase de la administración de los fondos se concentraron en los proyectos que se entendían como prioritarios y a transferir el dinero a entidades o individuos que cumplían fácilmente con los criterios de uso establecidos por el Departamento del Tesoro estadounidense. Por eso, pudieron liberar o transferir rápidamente los fondos de la ley CARES separados para el seguro por desempleo, para proveer asistencia a los que trabajan por cuenta propia y para estabilizar las finanzas de los hospitales privados.

“Desde que se divulgó el plan se mencionó que tenía distintas fases. En algunos programas los desembolsos iban a ser casi inmediatos y en otros se tenían que ir trabajando después”, dijo Marrero, quien aseguró que aún faltado el 63% por gastar, están entre las primeras 15 jurisdicciones que, proporcionalmente, han dado mayor uso a los fondos para aliviar los efectos de la pandemia.

Sostuvo que, en parte, las iniciativas que han demorado en comenzar cuentan con un programa análogo a nivel federal que ayuda a paliar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, indicó que la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. (SBA, por sus siglas en inglés) proveyó préstamos para detener la caída económica de las empresas y servía de ayuda en lo que entra en funciones el programa local de protección de nómina.

Entre julio de este año y el del año pasado se han perdido 82,200 trabajos asalariados, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Para finales de julio las filas de automóviles con personas buscando reclamar su seguro por desempleo recorrían los alrededores del Centro de Convenciones, donde se habilitó un espacio para atender a los desempleados por servicarro. ([email protected])

“No se puede desembolsar el dinero así por que sí. Se tiene que usar mecanismos para que se pueda recuperar el dinero si se usa de manera inadecuada”, dijo Marrero.

Promete cumplir con el límite de tiempo

El funcionario se expresó confiado en poder usar los fondos para mitigar los efectos del COVID-19 antes de que termine el año. Indicó que el programa de protección de nómina (PPP), que dispone de $350 millones, debe comenzar en unas semanas. Explicó que distribuirán estos fondos usando una fórmula que calculará el estipendio por empleado según la magnitud del deterioro económico provocado por la pandemia en la industria a la que pertenece la empresa.

“Esto no es un rescate. No hay manera de dar rescates. No tenemos los recursos suficientes para rescatar al sector privado y queremos ser lo más efectivo en la ayuda”, sostuvo.

Las otras iniciativas que están pendientes por comenzar son las alusivas a la telemedicina, los adiestramientos a pequeños y medianos comercios y la ayuda tecnológica para las escuelas, precisó.

Urgencia por detener la caída

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Agosto, resaltó la urgencia porque programas -como el de protección de nómina- se agilicen, especialmente para evitar el cierre de pequeñas empresas. Dijo que gran parte de los 20,000 negocios pequeños -con cinco empleados o menos- están en riesgo de desaparecer porque no tienen flujo de efectivo.

“Estos negocios generan 170,000 empleos. Si están estos fondos disponibles para proteger esos empleos deben bajarse lo más rápido posible”, sostuvo.

Múltiples negocios han tenido que cerrar por la pandemia del coronavirus. En la foto, la entrada de un "spa" en Luquillo durante los primeros días de la pandemia.

El contador público autorizado Kenneth Rivera, quien ha liderado varias organizaciones profesionales y empresariales, resaltó que este tipo de incentivo ayuda a aliviar la caída de la economía intensificada por la pandemia provocada por el novel coronavirus.

Resaltó, no obstante, que reclamos por el ágil uso de los fondos de la ley CARES se han suscitado en otras jurisdicciones estadounidenses abatidas por los cierres forzosos y las medidas para mitigar los contagios de esta enfermedad altamente infecciosa y con alta mortalidad.

“Me parece que no hay razón alguna para no desembolsar ese dinero y estimular la economía de Puerto Rico que ha pasado por un colapso que no se había visto, al menos en mucho tiempo... Personas que trabajaban en barras, gimnasios y cines, que ahora mismo están cerrados y no reciben pagas, a través de un programa como el de protección de nómina local hubiese ayudado a que ellos siguieran recibiendo su salario”, dijo, por su parte, el economista José Caraballo Cueto.

“Todo esto amortigua la caída económica. Estos fondos vendrían siendo como el 6% de la economía de este semestre... Se supone que el rol básico del gobierno en lo económico sea de amortiguar las caídas y aguantar excesos para aguantar la inflación. Ahora estamos en una caída estrepitosa que no habíamos visto. Existen recursos y no hay excusas para no amortiguar ese golpe. Si no lo haces las cicatrices de la pandemia serán más profundas a largo plazo”, sostuvo.

Manifestó, por ejemplo, que algunos estudiantes del sistema público de enseñanza apenas han tenido clases este año. Eso, si no se corrige, advirtió, podría tener el efecto de hasta aumentar las brechas de desigualdad en Puerto Rico.

“Ya los estudiantes tienen rezago por el cierre de escuelas, el huracán María, el impacto de los terremotos. Esto lo que hace es abrir la brecha entre las clases más desventajadas y las más pudientes”, dijo.

La comisionada residente, por su parte, indicó ayer que una de las iniciativas para proveer computadoras y soluciones tecnológicas para la educación a distancia en el sistema público se han visto limitadas porque no se ha cumplido con la exigencia federal de establecer un ente externo que supervise el manejo de los fondos públicos en la agencia.

Dicha exigencia surgió a raíz del mal manejo de fondos federales en el Departamento de Educación que en años recientes se ha visto sumido en escándalos como el arresto de la ahora exsecretaria Julia Keleher.

El representante Antonio “Tony” Soto, por su parte, indicó que esa limitación aplica a los fondos detectados previo a la pandemia para la compra de equipo y condenó que no se haya usado los $50 millones de fondos de la ley CARES para atender esa necesidad en el sistema público de enseñanza, donde muchos estudiantes tienen dificultades para acceder a computadoras o el internet.