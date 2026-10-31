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Esterilizan a más de 320 perros y gatos en Caguas en su tercer “Spay Day”

El Municipio superó la meta de 250 procedimientos, con el apoyo de más de 190 voluntarios

31 de octubre de 2026 - 5:03 PM

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El ayuntamiento esterilizó a 52 gatos comunitarios en la actividad, que superó las expectativas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Superando la meta inicial de 250 animales, el Municipio de Caguas esterilizó este sábado a más de 320 perros y gatos en la tercera edición del “Spay Day”, celebrada en la cancha Roger Mendoza del municipio.

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La jornada contó con el apoyo de más de 190 voluntarios de las organizaciones Movimiento Social Pro-Bienestar Animal y Veterinarians for Puerto Rico.

“Agradezco a cada familia que respondió a esta jornada y a todos los que hicieron posible que hoy podamos continuar avanzando en este esfuerzo”, expresó el alcalde William Miranda Torres, en comunicado de prensa.

Las esterilizaciones formaron parte de las iniciativas dirigidas a promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer la política pública de bienestar animal del ayuntamiento, que también impactó a 52 gatos comunitarios.

La actividad, exclusiva para residentes de Caguas, requirió una aportación de $10 por animal.

A los gatos, se les cortó la punta de una oreja para identificar que fueron esterilizados.

Como parte de las colaboraciones recibidas, el representante José “Conny” Varela Fernández realizó una nueva aportación de $10,000, que se suma a la inversión y los recursos destinados por la Administración Municipal de Caguas para llevar a cabo la jornada.

Con esta nueva aportación, Varela Fernández suma $20,000 en apoyo a las jornadas de esterilización realizadas en Caguas, luego de haber destinado otros $10,000 en el pasado evento.

“Nos satisface poder continuar respaldando estos esfuerzos y sumarnos al trabajo que realiza la Administración Municipal de Caguas junto a organizaciones y profesionales comprometidos con el bienestar animal. Cada aportación representa una oportunidad de continuar impulsando iniciativas responsables que beneficien a nuestros animales y nuestras comunidades”, expresó Varela Fernández, también por escrito.

Los animales debían tener entre tres meses y seis años y tener un peso de tres a 40 libras. Para la esterilización, los mayores de un año debían cumplir seis horas de ayuno.

Los animales fueron evaluados por personal veterinario antes del procedimiento. El evento comenzó a las 6:30 a.m. de este sábado.
Los animales fueron evaluados por personal veterinario antes del procedimiento. El evento comenzó a las 6:30 a.m. de este sábado. (Suministrada)

Miranda Torres reiteró que las jornadas de esterilización forman parte de un esfuerzo municipal más amplio que integra educación, registro de mascotas, esterilización, alianzas e impacto comunitario, dirigido a continuar construyendo una cultura de bienestar animal en Caguas.

Durante este cuatrienio, tienen como meta esterilizar 2,000 animales. En enero pasado, se llevó a cabo una jornada de esterilización felina, en la que se atendieron 420 gatos..

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Esterilizacion de mascotasPerrosGatosVeterinariosMunicipio de Caguas
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