De las variantes que existen del coronavirus SARS-CoV-2, 12 han sido detectadas en Puerto Rico, incluyendo la B.1.1.7 (Alfa) identificada por primera vez en Inglaterra, y la variante Delta detectada, en principio, en India.

Estas mutaciones del virus que causa el COVID-19, y que, se cree, son más contagiosas, se han convertido en las cepas dominante en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo.

La variante Alfa (B.1.1.7) fue detectada en Inglaterra (condado de Kent), por primera vez, en septiembre de 2020, y ya para noviembre la cepa era responsable de casi un 25 por ciento de los casos positivos registrados en Londres.

Dado que millones de puertorriqueños viven en los Estados Unidos y viajan a la isla para visitar a familiares y amigos, y puesto que una buena parte de los turistas que llegan a Puerto Rico provienen de los Estados Unidos, era cuestión de tiempo para que estas cepas llegaran a la Isla.

De momento, no se han reportado casos de la nueva variante Ómicron en Puerto Rico.

¿Por qué los virus mutan?

En términos extremadamente simplificados, un virus que entra al cuerpo de un ser humano tiene una misión sencilla: invadir células saludables para crear más copias de sí mismo que luego repiten el ciclo de invasión-reproducción.

De hecho, la versión original del SARS-CoV-2, cuyos primeros casos fueron detectados en Wuhan, China, entre noviembre y diciembre de 2019, no es la que se detecta comúnmente en pruebas.

De acuerdo a una historia del BBC, el SARS-CoV-2 original experimentó un cambio relativamente rápido y la variante D614G, que surgió en Europa en febrero de 2020, pasó a ser la cepa dominante a nivel global.

La base genética del SARS-CoV-2 está contenida en una sola hebra de Ácido Ribonucleico (ARN, o RNA, en inglés) que, básicamente, contiene las “instrucciones” para crear más copias. Cuando el SARS-CoV-2 invade una célula saludable, introduce su ARN que es “leído” y “copiado”, creando así más patógenos que salen de la célula invadida para infectar otras células.

Sin embargo, cuando ocurren errores en el proceso de “leer” y “copiar” las instrucciones del ARN es que se producen las mutaciones en los virus. Estos errores, usualmente, no crean consecuencias mayores o, inclusive, pueden disminuir la capacidad del virus para infectar otras células, pero se puede llegar a un punto en el que las mutaciones crean cambios significativos.

Por ejemplo, mutaciones pueden causar cambios en la superficie del virus. En términos simplificados, los anticuerpos, una de muchas células encargadas de luchar contra patógenos en la respuesta inmunológica, atacan si reconocen la estructura externa del invasor: si el SARS-CoV-2 mutado sufre cambios significativos en su “apariencia externa”, los anticuerpos no lo reconocen y el virus continúa infectando otras células.

Estudios han revelado que la mayoría de las vacunas actuales contra el coronavirus son efectivas (su nivel de efectividad varía, dependiendo de la vacuna) contra las mutaciones porque, hasta el momento, la “apariencia externa” de estas cepas no han sufrido cambios significativos, o el método de infección no ha cambiado en gran manera. Por ende, los anticuerpos creados por las vacunas pueden reconocerlas y atacar.

Según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, se han detectado miles de variantes del SARS-CoV-2, pero casi todas estas variantes no evaden los anticuerpos o crean situaciones preocupantes. Este no es el caso de tres de las cuatro cepas detectadas en la isla: la variante B.1.1.7 (Inglaterra), P.1 (Brasil), y las variantes californianas B.1.427 y B.1.429

Variantes del SARS-CoV-2 detectadas en el mundo

Linaje B.1.1.529 u Ómicron - Sudáfrica

Detectada por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021, de momento se conoce poco sobre la variante Ómicron. Sin embargo, de la secuenciación realizada, y de lo que se sabe hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entendió que era necesario catalogarla como una “variante de preocupación”, estatus que le otorgó a la mutación el 26 de noviembre de 2021.

Esta variante, que se cree puede aumentar la posibilidad de reinfección luego de contagiarse y recuperarse de otras variantes, actualmente es el foco que impulsa un repunte en contagios en el continente africano, pues además de los casos detectados en Sudáfrica, también se han documentado contagios con esta cepa en Botsuana, además de detectarse casos en países europeos, mediterráneos y de Asia como Bélgica, Hong Kong e Israel.

La variante Ómicron causa preocupación porque la secuencia genética sugiere que ostenta una gran cantidad de mutaciones. Esto crea un problema, pues el continente africano, en donde se detectó por primera vez, es de las zonas con el índice de personas completamente vacunadas más bajo del mundo: apenas un 23.8% hasta el 26 de noviembre de 2021.

De momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) no han otorgado una clasificación de preocupación a la variante Ómicron. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Joe Biden, se unió a otros países para imponer una restricción en la entrada de viajeros de países de África que comenzará este lunes, 29 de noviembre, en aras de mitigar la propagación de la cepa en otros países.

Por su parte, Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, indicó que el sistema de vigilancia genómica se mantiene alerta ante la variante Ómicron.

“En colaboración con laboratorios, la academia y los CDC, continuamos la secuenciación e investigación de los casos. Mientras tanto, el llamado sigue siendo el mismo; reforzar las medidas de mitigación y prevención como el uso de mascarillas, áreas ventiladas, vacunación, aislamiento y cuarentenas. Si se identificara en la Isla la nueva variante, se evaluará las características epidemiológicas de los casos y lo haremos saber. Los mantendremos informados a través de: https://covid19datos.salud.gov.pr/#vigilancia”, sostuvo Mellado mediante declaraciones escritas.

Linaje B.1.1.7 o Alfa - Inglaterra

Esta cepa del SARS-CoV-2 fue detectada por primera vez en septiembre de 2020 en el condado de Kent. Esta mutación es clasificada por los CDC como una “variante de preocupación”.

Dicho término sostiene que, según estudios, la variante se puede transmitir entre personas con mayor facilidad, no es detectada con la misma facilidad que otras mutaciones, puede conducir a síntomas y complicaciones más severas de COVID-19, los anticuerpos no son tan efectivos para combatirlo y las vacunas y tratamientos pueden no ser tan efectivas.

Los atributos conocidos de la variante B.1.1.7 incluyen: aumento de casi un 50 por ciento en transmisión; posible aumento en hospitalizaciones y muertes ante posible incremento en infecciones y la posibilidad de que los síntomas sean más severos; reducción significativa en la efectividad de tratamientos monoclonales; y reducción considerable en la efectividad de terapias basadas en anticuerpos de personas recuperadas o vacunadas.

Sin embargo, las vacunas actuales sí han mostrado ser efectivas para prevenir infecciones de esta variante.

De acuerdo con un análisis estadístico de Reuters, solo el 3 por ciento de los casos reportados en Inglaterra para finales de octubre de 2020 eran de la variante B.1.1.7; para febrero de 2021, la cepa era responsable del 96 por ciento de los contagios. Sobre 62,000 personas murieron por COVID-19 durante dicho periodo de tiempo.

Los primeros casos detectados fuera del Reino Unido se reportaron el 9 de noviembre de 2020, en Portugal y Dinamarca. Para el 30 de noviembre, la mutación había llegado a siete países, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza y Australia, y el primer caso en los Estados Unidos fue encontrado en diciembre. Al finalizar el 2020, la variante ya había dado la vuelta al mundo y provocado la implementación de restricciones de viaje a lo largo de Europa para frenar los contagios.

Sin embargo, para el 9 de febrero, ya había alcanzado 59 países y, al momento, la variante B.1.1.7 ha sido detectada en sobre 120 naciones.

B.1.351 o Beta - Sudáfrica

Esta variante, según los CDC, comparte varias mutaciones con la cepa británica (B.1.1.7). Las autoridades de salud de Sudáfrica detectaron la variante en muestras de octubre de 2020, y el primer caso se confirmó en los Estados Unidos en enero de 2021.La agencia federal añadió que los primeros casos fueron detectados en la bahía Nelson Mandela.

Al igual que la B.1.1.7 y la P.1, la B.1.351 es considerada por los CDC como una “variante de preocupación” y ha llegado a casi todas las esquinas del planeta.

La B.1.351 sufrió varias mutaciones en la proteína de espiga que se une a los receptores ACE2 de las células para invadir, incluyendo varias que comparte con la variante británica. De acuerdo a los datos de los CDC, la B.1.351 ha mostrado un incremento de transmisión de casi un 50 por ciento, al igual que una capacidad moderada de evitar ser detectado por los anticuerpos de tratamientos monoclonales y por los anticuerpos creados por las vacunas existentes contra el SARS-CoV.2

De acuerdo con estudios preliminares, las mutaciones le permiten a la variante B.1.351 establecer conexiones con mayor facilidad a los receptores ACE2 para invadir células humanas. Las autoridades en Sudáfrica piensan que esta variante alimentó la segunda ola de contagios en el país. Al momento, no se ha presentado evidencia que demuestre que el B.1.351 causa síntomas más severos en las personas.

Linaje P.1 (Gamma) y P.2 (Zeta) - Brasil

La variante brasileña P.1 fue detectada, originalmente, el 6 de enero de 2021 por personal del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón en cuatro personas que llegaron a Tokio luego de visitar, cuatro días antes, la ciudad de Manaos, capital del estado de Amazonas en Brasil.

Al igual que la cepa británica, la mutación P.1 es considerada una “variante de preocupación” al mostrar rasgos de alta transmisión.

La cepa P.1 contiene tres modificaciones que causan preocupación en la comunidad médica: un leve cambio en las espigas crea una conexión más robusta y difícil de romper con los receptores ACE2 de las células humanas a las que el SARS-CoV-2 se conecta y (mutación E484K) que puede hacer que los anticuerpos no detecten el patógeno; y otra modificación a las espigas que, posiblemente, facilita la conexión a las células humanas y, por ende, aumenta la posibilidad de infección.

La vacuna de Johnson & Johnson ha mostrado ser efectiva contra la variante P.1 de Brasil; esta cepa ya ha sido detectada en 45 países, y ha creado brotes en países vecinos como Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

Mientras, la cepa P.2 es considerada por los CDC como una “variante de interés”, pues contiene identificadores genéticos asociados a cambios en los receptores (la conexión que hace el virus con la célula que invade), reducción en la efectividad de los anticuerpos y terapias para tratar la enfermedad y la posibilidad de ser una cepa con alta capacidad de transmisión.

La cepa P.2 solo comparte la mutación E484K con la cepa P.1, cambio que también está presente en la variante de Sudáfrica.

B.1.427/B.1.429/CAL.20C o Epsilon - California

Al igual que las variantes B.1.1.7 y P.1, las cepas B.1.427 y B.1.429/CAL.20C también son consideradas “variantes de preocupación” por los CDC.

Las cepas han mostrado, mediante análisis estadístico, un aumento de un 20 por ciento el nivel de transmisión, un alto nivel de resistencia a las terapias que cuenta con autorización de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) federal para enfrentar la pandemia y una reducción moderada en la efectividad de terapias con antígenos de personas recuperadas y la eficacia de anticuerpos en personas vacunadas.

La variante B.1.429, también conocida como CAL.20C, fue detectada, por primera vez, en una de 1,247 muestras analizadas por científicos del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles en julio de 2020. No reapareció hasta octubre, cuando fue detectada en cuatro pacientes en California, y para noviembre la cepa era detectada en el 36 por ciento de las muestras analizadas por Cedars-Sinai. Para enero de 2021, la variante era detectada en el 50 por ciento de las muestras.

Una mutación también le imparte a estas variantes la capacidad de evitar ser detectadas por los anticuerpos. Al momento, se desconoce si es más letal, o la eficacia de las vacunas existentes para combatirlas, aunque la comunidad médica entiende que deben ofrecer protección.

Linaje B.1.525 o Eta - Inglaterra/Nigeria

Considerada una “variante de interés”, el linaje B.1.525 también detectado por primera vez en Inglaterra y en Nigeria ha mostrado resistencia a tratamientos monoclonales y otras terapias. Al momento, ha sido detectada en sobre 30 países.

Linaje B.1.526 - B.1.526.2/B.1.526.1 o Iota - Nueva York

En Puerto Rico se han registrado casos de los tres sublinajes de la variante detectada originalmente en la ciudad de Nueva York en noviembre de 2020. Según Salud, laboratorios han detectado casos en Puerto Rico de B.1.526, y de los sublinajes B.1.526.2 y B.1.526.1.

Todas son clasificadas por los CDC como “variantes de interés” por su habilidad de reducir la eficacia de terapias de tratamiento y por mostrar resistencia a la combinación de los tratamientos monoclonales bamlanivimba y etesevimab. Al momento, ninguna de las cepas es clasificada por los CDC como una “variante de preocupación”.

Linaje B.1.617 - B.1.617.1 (Kappa)/B.1.617.2 (Delta) - India

Identificada por primera vez en diciembre del 2020 en India, la cepa Delta, o B.1.617.2, fue detectada junto con la variante B.1.617.1, también conocida como la variante Kappa. El sublinaje de tres cepas lo completa la variante B.1.617.3, la primera en ser detectada en octubre de 2020, también en India, aunque no se han detectado casos de esta cepa en Puerto Rico.

La variante Delta del SARS-CoV-2 contiene 13 mutaciones distintas, incluyendo cuatro que lo convierten en una cepa de alta transmisibilidad y capaz de reducir los efectos positivos de terapias de tratamiento. La cepa Delta es considerada por los CDC y la OMS como una “variante de preocupación” por estas razones.

Desde el momento de su descubrimiento, el gobierno de India no había identificado muchos casos de las variantes del B.1.617, pero para febrero de 2021 los casos de infecciones con la cepa B.1.617.2 se dispararon y se cree que ha sido el motor que ha alimentado la mortífera segunda ola de contagios que agobia al país.

Al momento, la cepa B.1.617.2 ha sido identificada en 75 países, incluyendo Puerto Rico, y existe una posibilidad de que supere a la B.1.1.7 como la variante dominante en el mundo.